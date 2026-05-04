Chính phủ mới đề xuất cắt giảm số lượng thủ tục hành chính kỷ lục

Sau khi Chính phủ ban hành 8 nghị quyết, các bộ, ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính...

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều nay (4/5).

Cụ thể, ông Tịnh cho biết tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo không quá 30 thủ tục hành chính ở cấp bộ, còn lại phân cấp về địa phương, đồng thời cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, hoàn thành trong quý II.

Thực hiện yêu cầu này, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch cùng các bộ, ngành triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ. Đến ngày 26/4, báo cáo tổng hợp đã có 24 bộ, ngành đề xuất các phương án và cơ bản đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp cũng đang thẩm định 3 nghị quyết khác, dự kiến ngày 5/5 sẽ báo cáo Chính phủ xem xét thông qua.

Ông Tịnh cho rằng kết quả trên là nỗ lực sau “10 ngày đêm thần tốc” xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết thêm sau khi Chính phủ ban hành 8 nghị quyết, đến nay Trung ương chỉ còn thực hiện giải quyết 1.570 thủ tục hành chính, chiếm 32,5% tổng số thủ tục. Đối với 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, các bộ, ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề, đạt 30,3%.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành đã đề xuất và đang thực thi phương án cắt giảm theo 8 nghị quyết với 1.732 quy định kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính, cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm lên 51.419/97.020 ngày, đạt 52,9%, cũng vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

Đặc biệt, ông Tịnh cho biết các bộ, ngành còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí tuân thủ hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng /năm. “Đây là con số rất đáng kể để đóng góp cho sự phát triển”, ông nói.

“Chỉ trong chưa đầy một tháng vận hành Chính phủ mới, chúng ta đã thực hiện được mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo nghị quyết trung ương”, lãnh đạo Bộ Tư pháp nói đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính đi kèm với yêu cầu cắt giảm thực chất.

Để đảm bảo vấn đề này, Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ với tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bộ Tư pháp khi thẩm định các nghị quyết đều yêu cầu các bộ, ngành khi cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục tiền kiểm, thì cần có giải pháp thay thế để đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa khả thi.

Dẫn ví dụ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, Thứ trưởng Tịnh cho biết cùng với các quy định pháp luật để thực thi phương án cải cách thủ tục hành chính, các bộ, ngành sẽ phải quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn đầu tư kinh doanh. Khi người dân, doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đó thì được tự quyết định về đầu tư kinh doanh mà không phải thông qua thủ tục cấp phép.

"Khi người dân, doanh nghiệp thực hiện mô hình kinh doanh sẽ thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước, căn cứ vào thông báo này cùng các quy chuẩn pháp luật, cơ quan quản lý sẽ tiến hành hậu kiểm", ông nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng cho biết để thực thi tốt các quy định này, cần phải có chế tài. Dẫn ví dụ với các chủ thể đăng ký kinh doanh thông báo hoạt động phải trung thực, đăng ký ngành nghề kinh doanh nào phải đảm bảo đủ điều kiện, nếu không khi hậu kiểm, cơ quan Nhà nước sẽ thu hồi chứng chỉ nghề và cấm cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, đồng thời xử phạt để đảm bảo việc thực thi pháp luật.