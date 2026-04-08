Galaxy S27 sẽ có thay đổi đáng chú ý

Samsung được cho là sẽ bổ sung biến thể Galaxy S27 Pro vào năm 2027 nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bản Plus và Ultra, đi kèm công nghệ màn hình chống nhìn trộm tiên tiến.

Bút S Pen có thể là điểm phân biệt chính giữa phiên bản Galaxy S27 Pro và Ultra. Ảnh: AndroidPolice.

Các nguồn tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn đối với dòng smartphone cao cấp nhất của hãng. Cụ thể, tờ ETNews báo cáo thế hệ Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào năm sau sẽ có thêm sự xuất hiện của phiên bản "Pro".

Trong nhiều năm qua, người dùng Samsung thường phải lựa chọn giữa phiên bản Plus có màn hình lớn nhưng cấu hình vừa phải, hoặc bản Ultra với đầy đủ công nghệ nhưng kích thước quá khổ và giá cao. Việc ra mắt bản Pro được kỳ vọng sẽ mang đến một thiết bị có kích thước hợp lý nhưng sở hữu thông số kỹ thuật tiệm cận dòng Ultra.

Mức giá và thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy S27 Pro hiện vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, thiết bị này nhiều khả năng sở hữu màn hình nhỏ gọn hơn bản Ultra nhưng vẫn giữ nguyên hệ thống camera cao cấp, tương tự cách Apple định vị dòng iPhone Pro để cạnh tranh trực tiếp.

Việc bổ sung phiên bản S27 Pro cũng sẽ nâng tổng số thiết bị cao cấp trong dòng Galaxy lên con số 4, phản chiếu đúng chiến lược dải sản phẩm mà Apple đang áp dụng trên những thế hệ smartphone mới nhất của mình.

Điểm nhấn lớn nhất trên Galaxy S27 Pro chính là tính năng màn hình bảo mật (Privacy Display) - vốn độc quyền cho dòng S26 Ultra hiện tại. Thay vì phụ thuộc vào các miếng dán vật lý làm giảm chất lượng hiển thị, Samsung đã tích hợp trực tiếp lớp ngăn chặn ánh sáng vào cấu trúc tấm nền.

Giải pháp này cho phép người dùng chủ động kích hoạt chế độ chống nhìn trộm thông qua phần mềm. Nhờ đó, nội dung hiển thị sẽ tối đen hoặc nhòe đi đối với các góc nhìn nghiêng, giúp bảo vệ tối đa quyền riêng tư của người dùng tại nơi công cộng.

“Việc bổ sung bản Pro không chỉ là thêm một lựa chọn, mà là cách Samsung định nghĩa lại phân khúc flagship để không bỏ sót bất kỳ nhóm khách hàng mục tiêu nào”, ETNews nhận định.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia công nghệ cũng bày tỏ sự thận trọng. Việc chia nhỏ dòng sản phẩm quá mức có thể khiến người dùng cảm thấy bối rối và làm loãng giá trị của dòng Ultra vốn đang là biểu tượng của hãng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ từ Trung Quốc như Xiaomi hay OnePlus, Oppo đều sở hữu các dòng "Pro" với phần cứng mạnh và thiết kế nhỏ gọn, Samsung buộc phải có những điều chỉnh tương ứng để giữ vững thị phần.