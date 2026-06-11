Sắp có doanh nghiệp FDI lớn IPO tại Việt Nam

Lãnh đạo UBCK cho biết Việt Nam đã đạt đồng thuận trong việc cho phép doanh nghiệp FDI lớn IPO và niêm yết. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị hồ sơ IPO.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: VIF.

Phát biểu tại sự kiện Vietnam Investment Forum - Summer Summit chiều 11/6, ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), cho biết ngành chứng khoán đang chuẩn bị đưa vào vận hành nhiều dịch vụ mới trên nền tảng hệ thống KRX.

“Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) triển khai các thị trường mới như thị trường tín chỉ carbon, có thể triển khai ngay trong tháng 6; tiếp tục ban hành các lộ trình để triển khai thị trường giao dịch cổ phiếu dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thị trường tài sản mã hóa”, ông Hải chia sẻ.

Với thị trường tài sản mã hóa, cơ quan quản lý chứng khoán đã chấp thuận bước đầu cho 5 tổ chức, để các tổ chức vận hành hệ tài sản mã hóa tiến hành góp vốn và đầu tư xây dựng công nghệ. Ngay sau khi các tổ chức này hoàn thành nền tảng công nghệ cũng như góp vốn đầy đủ, thị trường tài sản mã hóa chính thức lần đầu tiên có thể được triển khai tại Việt Nam.

UBCK kỳ vọng sau tháng 9 sẽ có nhiều chỉ số mới được ban hành để đa dạng các loại hình quỹ cũng như các cơ sở để các quỹ có thể theo dõi các chỉ số của Việt Nam. Cơ quan này cũng đang đẩy nhanh việc đưa hệ thống CCP (bù trừ đối tác trung tâm) vào vận hành chậm nhất đầu năm 2027.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế giao dịch hiện đại cũng đang được triển khai như tài khoản tổng, bỏ yêu cầu ký quỹ trước (pre-funding) và kết nối với các nhà môi giới toàn cầu.

“Hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là chưa từng có. Ngoài những tổ chức đầu tư thụ động như các quỹ mô phỏng chỉ số lớn toàn cầu gồm Vanguard, BlackRock, State Street, UBS, JP Morgan, UBCKNN đã tiếp nhận hàng loạt quỹ sovereign, quỹ quốc gia và quỹ chủ động của nhiều quốc gia khác”, lãnh đạo UBCK chia sẻ.

Phó chủ tịch UBCK cũng cho biết Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận trong việc cho phép các doanh nghiệp FDI lớn tham gia IPO và niêm yết trên thị trường. Hiện nay, có rất nhiều ứng viên là các tập đoàn FDI lớn tại Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ IPO.

UBCK đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam hiện không chỉ là một kênh đầu tư tài chính đơn thuần mà đang được kỳ vọng trở thành “huyết mạch vốn” của nền kinh tế quốc gia.

Quy mô thị trường cổ phiếu hiện tương đương khoảng 80% GDP. Nếu tính cả thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu riêng lẻ, tổng quy mô đạt khoảng 110-120% GDP.

Việt Nam cũng đang nổi lên là một trong những thị trường năng động nhất khu vực Đông Á, với thanh khoản bình quân hàng ngày hơn 1 tỷ USD , tương đương các thị trường Singapore và Thái Lan.

Trong năm 2026, dù kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 5/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.190 tỷ đồng /phiên; tính từ đầu năm đến nay đạt khoảng 31.000 tỷ đồng /phiên, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cơ sở nhà đầu tư tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với hơn 13 triệu tài khoản, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường vốn Việt Nam.