Nữ cổ đông 25 tuổi sở hữu hơn 10.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán

Ở tuổi 25, Hồ Thủy Anh đang nắm giữ khối tài sản chứng khoán ước tính khoảng 10.700 tỷ đồng, thuộc nhóm người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khối tài sản của thế hệ doanh nhân kế cận tại các tập đoàn và ngân hàng lớn tiếp tục gia tăng cùng đà đi lên của thị trường chứng khoán.

Một trong những gương mặt đáng chú ý là Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001), con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Theo thống kê mới nhất, giá trị số cổ phiếu TCB mà bà Thủy Anh đang nắm giữ ước tính khoảng 10.700 tỷ đồng . Với quy mô tài sản này, ái nữ nhà Techcombank hiện nằm trong nhóm những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Hồ Thủy Anh bắt đầu được thị trường chú ý từ năm 2021, tức ở thời điểm 20 tuổi, khi chi hơn 1.100 tỷ đồng để mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB. Sau đó, nữ cổ đông này tiếp tục gia tăng sở hữu.

Cuối năm 2023, Hồ Thủy Anh tiếp tục mua thêm cổ phiếu Techcombank với tổng giá trị giao dịch ước khoảng 2.100 tỷ đồng , qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 344,7 triệu cổ phiếu, tức xấp xỉ 4,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Đà tăng của cổ phiếu TCB trong những năm gần đây giúp giá trị tài sản của Hồ Thủy Anh tăng mạnh, hiện vào khoảng gần 10.700 tỷ đồng . Ở giai đoạn cổ phiếu TCB đạt đỉnh hồi quý III năm ngoái, vượt 40.000 đồng/cp, khối tài sản của nữ cổ đông sinh năm 2001 được ước tính khoảng 14.000 tỷ đồng .

Không chỉ riêng Hồ Thủy Anh, các thành viên khác trong gia đình Chủ tịch Techcombank cũng đang sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại ngân hàng này.

Theo báo cáo quản trị của Techcombank, ông Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, con trai ông Hồ Hùng Anh hiện nắm giữ khoảng 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tức 4,9% vốn điều lệ và tương đương gần 10.700 tỷ đồng . Bên cạnh đó, ông Minh đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu hơn 10% cổ phần tại One Mount Group - hệ sinh thái công nghệ do Vingroup và Techcombank đồng sáng lập.

Trong khi đó, Hồ Minh Anh, con gái út của Chủ tịch Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 144 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 4.460 tỷ đồng .

Vợ và mẹ của ông Hồ Hùng Anh cũng là những người thuộc nhóm giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản hiện tại của 2 người lần lượt vào khoảng 11.200 tỷ đồng và gần 10.800 tỷ đồng