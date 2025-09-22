Sắp có công viên dọc sông Tô Lịch

Theo tính toán của TP Hà Nội, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch cần khoảng 4.665 tỷ đồng.

Ô nhiễm nặng nhiều năm qua, sông Tô Lịch còn được gọi là "dòng sông đen", "dòng sông chết". Ảnh: Việt Linh.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 26 diễn ra trong tháng 9, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung này.

Theo nội dung tờ trình của UBND TP, dự án sử dụng gần 738.000 m2 đất tại 12 phường có sông đi qua, gồm Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Các hạng mục chính gồm cây xanh, sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc, bãi đỗ xe, sân chơi, sân thể thao, đường cho người đi bộ...

Đơn vị đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trên 4.665 tỷ đồng từ nguồn vốn theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất. Thành phố dự kiến dành 94 ha đất tại xã Phúc Thịnh, thuộc huyện Đông Anh cũ, để thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 2 năm, từ quý III năm nay đến quý III/2027, ngày khởi công dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (đoạn giao với đường Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Mỗi ngày sông Tô Lịch nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý khiến dòng sông này ô nhiễm nặng nhiều năm liên tiếp.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như bổ cập nước, thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Hiện thành phố hoàn thành việc bổ cập nước cho sông từ Hồ Tây và nhà máy Yên Xá.