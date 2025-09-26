Sao Real bị gạch tên giữa mùa giải

HLV người Tây Ban Nha yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid tạo điều kiện để Ferland Mendy ra đi.

Mendy bị loại khỏi kế hoạch của Real Madrid.

Theo Fichajes, lý do xuất phát từ cả yếu tố chuyên môn lẫn thể trạng. Trong nhiều mùa giải gần đây, hậu vệ người Pháp liên tục dính chấn thương khiến anh thường xuyên vắng mặt ở những thời điểm quan trọng. Điều này khiến HLV Alonso mất dần niềm tin vào cậu học trò sinh năm 1995.

Trong khi đó, sự nổi lên của Alvaro Carreras và Fran Garcia càng khiến vị trí của Mendy thêm lung lay. Cả hai hậu vệ trẻ đều có khả năng hỗ trợ tấn công tốt, phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại của Alonso.

Với cựu HLV Bayer Leverkusen, ông yêu cầu hậu vệ biên không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn phải tham gia trực tiếp vào khâu xây dựng lối chơi. So với bộ đôi trên, Mendy bị đánh giá thiếu linh hoạt và hạn chế trong khả năng phát động tấn công.

Dù hợp đồng của Mendy còn hiệu lực đến năm 2028, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý. Việc bán anh không chỉ giúp đội bóng giải phóng quỹ lương, mà còn mở ra cơ hội chiêu mộ các mục tiêu phù hợp ở vị trí khác.

Trong bối cảnh Real Madrid phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, từ La Liga đến Champions League, Alonso muốn đảm bảo rằng mọi vị trí trong đội hình đều có sự bền bỉ và phù hợp về mặt chiến thuật.

