Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng'

Real Madrid sẵn sàng để viên ngọc quý Endrick rời đi vào kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Endrick được phép rời Real.

Sau khi Real chia tay Carlo Ancelotti và Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện, vai trò của tài năng trẻ người Brazil gần như biến mất. Từ một cầu thủ thường xuyên được Ancelotti trao cơ hội, Endrick chỉ còn là phương án dự phòng xa xỉ trên hàng tấn công toàn sao của "Los Blancos".

Trước tình hình này, ban lãnh đạo Real sẵn sàng để Endrick ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Theo Fichajes, việc bán đứt bị loại trừ, bởi Real coi anh là viên ngọc quý cần được bảo vệ. Điều kiện duy nhất để đội bóng Hoàng gia đồng ý cho mượn là CLB tiếp nhận Endrick phải cam kết trao cho anh thời gian thi đấu thường xuyên.

Hàng loạt đội bóng châu Âu bày tỏ sự quan tâm, trong đó nổi bật là Juventus và Real Sociedad. Nhiều đội La Liga khác cũng gõ cửa, hy vọng tận dụng cơ hội sở hữu một tài năng hiếm của bóng đá Brazil.

Dù vậy, bản thân Endrick chưa hoàn toàn đồng ý với kế hoạch cho mượn. Anh muốn ở lại Bernabeu, chiến đấu cho một vị trí và noi gương con đường của Vinicius Jr – người từng vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành trụ cột Real Madrid.

Endrick gia nhập Real Madrid với nhiều kỳ vọng, được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới. Mùa này, cầu thủ sinh năm 2007 chưa ra sân phút nào.