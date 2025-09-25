Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng'

  • Thứ năm, 25/9/2025 19:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid sẵn sàng để viên ngọc quý Endrick rời đi vào kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Endrick được phép rời Real.

Sau khi Real chia tay Carlo Ancelotti và Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện, vai trò của tài năng trẻ người Brazil gần như biến mất. Từ một cầu thủ thường xuyên được Ancelotti trao cơ hội, Endrick chỉ còn là phương án dự phòng xa xỉ trên hàng tấn công toàn sao của "Los Blancos".

Trước tình hình này, ban lãnh đạo Real sẵn sàng để Endrick ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Theo Fichajes, việc bán đứt bị loại trừ, bởi Real coi anh là viên ngọc quý cần được bảo vệ. Điều kiện duy nhất để đội bóng Hoàng gia đồng ý cho mượn là CLB tiếp nhận Endrick phải cam kết trao cho anh thời gian thi đấu thường xuyên.

Hàng loạt đội bóng châu Âu bày tỏ sự quan tâm, trong đó nổi bật là Juventus và Real Sociedad. Nhiều đội La Liga khác cũng gõ cửa, hy vọng tận dụng cơ hội sở hữu một tài năng hiếm của bóng đá Brazil.

Dù vậy, bản thân Endrick chưa hoàn toàn đồng ý với kế hoạch cho mượn. Anh muốn ở lại Bernabeu, chiến đấu cho một vị trí và noi gương con đường của Vinicius Jr – người từng vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành trụ cột Real Madrid.

Endrick gia nhập Real Madrid với nhiều kỳ vọng, được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới. Mùa này, cầu thủ sinh năm 2007 chưa ra sân phút nào.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Ngày lịch sử của Kairat trước gã khổng lồ Real Madrid

Vé bán hết trong vài giờ, cả Almaty sục sôi khi Kairat chuẩn bị đối đầu Real Madrid bằng 200% sức lực.

10 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Real Juventus Real Endrick La Liga

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Cau noi gay tranh cai cua Arteta hinh anh

Câu nói gây tranh cãi của Arteta

6 phút trước 20:31 25/9/2025

0

Jamie Carragher chỉ trích HLV Mikel Arteta sau khi Arsenal hòa Man City 1-1 thuộc vòng 5 Premier League hôm 21/9.

Aston Villa chot tuong lai Sancho hinh anh

Aston Villa chốt tương lai Sancho

41 phút trước 19:56 25/9/2025

0

Chỉ sau hai trận khoác áo Aston Villa, Jadon Sancho tạo đủ dấu ấn để ban lãnh đạo đội bóng tính đến phương án ký hợp đồng dài hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý