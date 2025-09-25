Ngày lịch sử của Kairat trước gã khổng lồ Real Madrid

Vé bán hết trong vài giờ, cả Almaty sục sôi khi Kairat chuẩn bị đối đầu Real Madrid bằng 200% sức lực.

Kairat Almaty chuẩn bị đón tiếp Real Madrid tại UEFA Champions League.

Khi Real Madrid chỉ có 72 giờ để nghỉ ngơi sau trận derby căng thẳng, Kairat Almaty lại sở hữu lợi thế lớn với trọn vẹn tám ngày chuẩn bị. Và với đội bóng Kazakhstan, trận đấu gặp “ông vua” Champions League không chỉ là một thử thách thể thao, mà còn là cột mốc lịch sử.

"Los Blancos" sẽ đặt chân tới Almaty trong bối cảnh thể lực hao mòn. Sau trận derby tại Metropolitano vào ngày 27/9, thầy trò Xabi Alonso lập tức phải hành quân hơn 8.000 km để bước vào lượt trận thứ hai của League Phase, Champions League.

Trái lại, Kairat được Liên đoàn Bóng đá Kazakhstan hoãn trận đấu vòng 24 với Zhetysu, nhờ vậy toàn đội có hơn một tuần “nạp pin” và nghiên cứu kỹ đối thủ.

HLV Rafael Urazbakhtin không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: “Tôi từng theo dõi Bayer Leverkusen khi Xabi Alonsocòn làm việc ở đó. Tôi học được rất nhiều từ cách ông ấy vận hành đội bóng”.

Chính vì vậy, tuần lễ này của Kairat được dành cho những buổi phân tích video, nghiên cứu chiến thuật và trại tập trung kín tại trung tâm huấn luyện hiện đại - nơi họ coi như “Valdebebas” của riêng mình.

Kairat Almaty vừa thua 1-4 trước Sporting Lisbon ở trận ra quân UEFA Champions League.

Đây là lần đầu tiên Kairat được thi đấu trên sân nhà tại Champions League. Nếu thất bại 1-4 trước Sporting Lisbon ở lượt mở màn là cú ngã cần thiết để học hỏi, thì cuộc chạm trán Real Madrid chính là ngày hội bóng đá của toàn Kazakhstan. Với ban lãnh đạo Kairat, trận đấu này còn là cơ hội để chứng minh năng lực tổ chức và khẳng định vị thế CLB trên bản đồ châu lục.

Không chỉ các cầu thủ, cả thành phố Almaty cũng “sôi sục.” Vé mở bán hôm thứ Ba được tiêu thụ sạch chỉ trong vài giờ. Sân vận động Trung tâm Almaty có sức chứa 23.800 chỗ, nhưng ngay trong 90 phút đầu tiên đã ghi nhận tới 150.000 lượt đặt chỗ, khiến hệ thống bán vé nhiều lần bị quá tải.

Điều đáng chú ý là mức giá vé dao động từ 46,75 euro đến gần 400 euro - con số không hề nhỏ khi mức lương tối thiểu tại Kazakhstan chỉ khoảng 155 euro/tháng. Tuy vậy, khán giả vẫn chấp nhận bỏ tiền, bởi sự xuất hiện của Real Madrid không đơn thuần là một trận đấu, mà là một dịp lịch sử.

Những tấm vé trở thành tài sản quý giá, là cơ hội để người hâm mộ tận mắt chứng kiến 15 lần vô địch châu Âu thi đấu trên quê hương mình. Với họ, đó là khoảnh khắc đáng nhớ cả đời.

Trong khi Real Madrid mang áp lực bảo vệ hình ảnh của một ứng viên vô địch, Kairat bước vào cuộc chạm trán với tâm thế khác: họ có đủ thời gian chuẩn bị, tinh thần phấn khích, và khát vọng viết nên câu chuyện cổ tích.

Đúng như cách truyền thông địa phương nhấn mạnh: “Kairat sẽ ra sân với 200% sức mạnh”. Với người hâm mộ Almaty, chỉ riêng việc đối đầu Real Madrid đã là chiến thắng về niềm tin, còn kết quả cuối cùng sẽ chỉ khắc họa thêm chiều sâu cho ngày hội bóng đá lịch sử này.