Sao Premier League bị dọa giết vì bỏ lỡ cơ hội

  • Thứ ba, 6/1/2026 05:55 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Newcastle United lên án mạnh mẽ hành vi phân biệt chủng tộc và đe dọa nhắm vào Joe Willock, sau chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace hôm 4/1.

Vụ việc xảy ra sau khi Willock bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút bù giờ.

Ở vòng 20 Premier League, Newcastle United có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Crystal Palace. Tuy nhiên, cá nhân tiền vệ Willock lại có ngày thi đấu không như ý khi bỏ lỡ cơ hội cuối trận để nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay sau trận, Willock nhận một số tin nhắn từ tài khoản Instagram, bao gồm những lời xúc phạm chủng tộc và những lời dọa giết nghiêm trọng nhắm vào anh cùng gia đình. Điều đáng nói, trong quá khứ, cựu sao Arsenal từng gặp phải tình huống này trước đây.

Newcastle sau đó phải tổ chức cuộc họp khẩn để bảo vệ cầu thủ của mình. Ban lãnh đạo CLB cho biết họ nhanh chóng báo cáo vụ việc này cho cảnh sát. Newcastle sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra nào nhằm xác định danh tính người chịu trách nhiệm, đồng thời buộc họ phải bị trừng phạt.

Bản thân Willock cũng được các đồng đội an ủi ngay sau trận. Trong tuyên bố chính thức, câu lạc bộ Newcastle cho biết: “Chúng tôi cảm thấy ghê tởm trước những hành vi phân biệt chủng tộc mà Joe Willock nhận được trên Instagram. Việc xóa nội dung và áp dụng bộ lọc tin nhắn là chưa đủ. Các công ty mạng xã hội phải làm nhiều hơn để bảo vệ người dùng và hỗ trợ việc truy tố những kẻ vi phạm pháp luật trên nền tảng của họ".

Joe Willock Newcastle United

