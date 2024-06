Sao phim Marvel tạm dừng diễn xuất

Evangeline Lilly rời xa ánh hào quang tại Hollywood để tận hưởng cuộc sống. Nữ diễn viên nhận nhiều lời động viên từ khán giả.

Theo Page Six, nữ diễn viên sinh năm 1979 rời xa sự nghiệp diễn xuất để tận hưởng cuộc sống bình dị. Trong bài viết, Evangeline Lilly hứa hẹn sẽ trở lại với công việc diễn xuất vào một ngày không xa.

“Hiện giờ, tôi rất vui và hài lòng khi có cuộc sống như ý muốn. Tạ ơn Chúa, tôi cảm thấy biết ơn vì những phước lành này. Buông bỏ tiền tài và danh vọng đôi lúc có thể rất đáng sợ, song bạn có thể vượt qua điều đó khi tìm thấy con đường cho riêng mình. Có thể tôi sẽ trở lại Hollywood vào một ngày nào đó, nhưng bây giờ, đây là nơi tôi thuộc về. Một hành trình mới lại đến, tôi đã sẵn sàng và hạnh phúc để bước vào", Lilly viết.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên tới ngôi sao phim Ant-Man: "Hãy tận hưởng khoảng thời gian này để làm những gì bạn thích và trở thành bất cứ ai mà bạn muốn".

Evangeline Lilly góp mặt trong nhiều tác phẩm thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Nữ diễn viên Canada được biết đến nhiều nhất qua vai Kate Austen trong series Lost. Ngoài ra, Evangeline Lilly còn là gương mặt quen thuộc trong Vũ trụ điện ảnh Marvel khi đảm nhận vai Hope Van Dyne/ The Wasp qua loạt tác phẩm như Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Xuyên suốt sự nghiệp, Evangeline Lilly nổi tiếng là người thẳng thắn khi nói về Hollywood. Năm 2018, một trải nghiệm khó chịu trong quá trình thực hiện loạt phim Lost khiến cô nói không với việc khỏa thân trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

“Tại mùa 3, tôi bị ép buộc phải thực hiện cảnh khỏa thân một phần cơ thể và tôi không có sự lựa chọn nào khác. Lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ, run rẩy. Khi hoàn thành xong cảnh phim, tôi đã khóc rất nhiều và phải tiếp tục thực hiện một cảnh khác", cô nói.