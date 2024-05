Cuộc chuyển giao khiến Hollywood choáng váng

Thói quen, thị hiếu khán giả thay đổi đang khiến kinh đô điện ảnh chật vật. Các hãng phim tại Hollywood quên mất rằng khán giả mới là người tạo nên khái niệm "ăn khách".

Vài năm trở lại đây, Hollywood hay được gắn với loạt từ ngữ đáng buồn như vắt sữa, trồi sụt hay bội thực. Nói cách khác đó là lời chê trách từ khán giả dành cho các ông lớn tại kinh đô điện ảnh vì sản sinh ra những tác phẩm kém chất lượng, bào mòn thương hiệu. Dẫu vậy, Hollywood vẫn đều đặn tung bom tấn, mời chào một cách mơ hồ mà quên mất rằng khẩu vị công chúng đã có sự thay đổi.

Mới nhất là Furiosa: A Mad Max Saga, một tác phẩm chỉn chu cả về hình ảnh lẫn nội dung lại rơi vào cảnh "ế ẩm". Hiện, bộ phim do Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth đóng chính thu về 65 triệu USD toàn cầu. Thị hiếu chỉ là một phần, Hollywood còn đang phải đối đầu với các nền tảng phát trực tuyến đầy hấp dẫn với công chúng.

Thế khó của Hollywood

Bàn luận về giai đoạn tăm tối tại Hollywood, chúng ta thường nhắc đến bối cảnh kinh tế, chiến lược của các hãng phim hay loạt thương hiệu phim bị vắt sữa. Trong khi đó, khán giả là người trực tiếp tiêu thụ, mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD cho các bộ phim lại ít khi được bàn tới.

Theo thời gian, tuổi tác, đặc tính, thói quen của khán giả chắc chắn có sự thay đổi, bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan. Những người từng bị mê hoặc, phát sốt mỗi khi thấy phim Marvel, Fast & Furious hay Transformer giờ đây không còn phản ứng cuồng nhiệt như vậy nữa. Cho nên, sai lầm của nhiều ông lớn tại Hollywood đó là việc tin rằng thị hiếu khán giả đại chúng vẫn vậy.

“Đang có sự khác biệt giữa các thế hệ về cách tiếp cận truyền thông. Trong khi thế hệ cũ đã quen với việc ra rạp để xem một bộ phim thì thế hệ mới lại muốn trải nghiệm theo ý thích. Cách tiếp cận này cho phép họ giải quyết được nhiều công việc cùng lúc. Giờ đây, mọi thức đã khác xưa rất nhiều và tôi nghĩ rằng Hollywood, bao gồm cả Marvel đều đang trải qua quá trình chuyển đổi đầy khó khăn này.” đạo diễn Joe Russo chia sẻ với GamesRadar+.

Đạo diễn Joe Russo cho rằng cuộc chuyển giao thế hệ khán giả khiến Hollywood loay hoay. Ảnh: Kolo.

Cuộc chuyển giao thế hệ còn khiến các tác phẩm gặp khó khăn khi ra rạp. Theo đó, nhóm khán giả sống trong thời kỳ hoàng kim của Marvel, Harry Potter, James Bond, hay Kung Fu Panda vẫn sẽ ra rạp ủng hộ. Tuy nhiên, nhóm khán giả trẻ tuổi, sinh ra và lớn lên sau giai đoạn này sẽ cảm thấy lạ lẫm khi các phần tiền truyện, ngoại truyện, hậu truyện từ loạt thương hiệu ra mắt.

Ngoài ra, doanh thu phòng vé suy giảm còn đến từ sự bùng nổ của các nền tảng phát trực tuyến. Cây bút Lewis Glazebrook từ Screen Rant cho rằng kể từ đại dịch Covid-19, thời gian để một bộ phim chiếu rạp chuyển sang phát hành trên nền tảng số ngày càng rút ngắn. Đơn cử, doanh thu phòng vé ảm đạm của The Fall Guy mới đây khiến bộ phim xuất hiện trên nền tảng số chỉ hai tuần sau khi ra rạp.

Tính tiện lợi trong việc truy cập mọi lúc, mọi nơi cùng kho sản phẩm đa dạng, đồ sộ đã thay đổi thói quen của khán giả đại chúng. Một xu hướng mới được hình thành đó là khi bộ phim chưa đủ sức hút đưa khán giả ra rạp, họ sẽ chờ tới khi bộ phim đó xuất hiện trên nền tảng trực tuyến để thưởng thức.

Khán giả mong muốn điều gì?

Trong bối cảnh hiện tại, khán giả sẽ thẳng thừng từ chối khi phải xem lại các phần phim trước mới có thể hiểu, yêu thích và ủng hộ một bộ phim khi ra rạp. Theo đó, xu hướng khán giả là những tác phẩm gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc có những câu chuyện bên lề hấp dẫn.

Đó chính là điều Oppenheimer (2023) hay mới đây là Dune: Part Two và Godzilla x Kong: The New Empire đã làm được.

Tới Dune: Part Two và Godzilla x Kong: The New Empire, hãng phim Warner Bros. cho thấy cách tiếp cận hiệu quả thông qua meme, khởi xướng trào lưu. Xuyên suốt khoảng thời gian qua, hàng loạt bài viết, hình ảnh, clip hài hước về hai bom tấn phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Lắng nghe và đáp ứng thị hiếu khán giả đại chúng là một cách để cải thiện doanh thu. Ảnh: SlashFilm.

Về chất lượng tác phẩm, các hãng phim có thể tham khảo thời kỳ Marvel Studios chiều lòng người hâm mộ hết mực. Thời điểm đó, Kevin Feige không chỉ đưa ra chiến lược phát triển cho Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), ông còn để tâm tới mong muốn nhân vật nào xuất hiện hay diễn viên nào đảm nhận. Sắp tới, Deadpool 3 là dẫn chứng cụ thể bởi màn tái xuất của Wolverine do Hugh Jackman đảm nhận.

Nói cách khác, chìa khóa để hóa giải bài toán về khán giả là việc các hãng phim tại Hollywood cần chịu khó lắng nghe, nắm bắt thị hiếu. Mỗi tác phẩm ra mắt cần hướng đến việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người xem, khi đã hâm mộ họ sẽ trở thành khách hàng trung thành. Doanh thu phòng vé từ đó sẽ được cải thiện, thiết lập thế cân bằng với các nền tảng trực tuyến.

Thực tế, Hollywood đã cho thấy dấu hiệu tích cực khi dành thời gian trau chuốt nội dung thay vì sản xuất bom tấn ồ ạt. Việc các hãng phim bào mòn thương hiệu ăn khách là dễ hiểu, song cần thay đổi cách tiếp cận, lắng nghe khán giả. Bởi lẽ, khán giả cũng là những người tiêu dùng thông thái, họ sẽ không trả tiền cho những sản phẩm kém chất lượng.