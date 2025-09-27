Sao 'Địa ngục độc thân' mắc ung thư máu

Cha Hyun Seung bất ngờ đăng tải bài viết thông báo đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Nam diễn viên, người mẫu kiêm vũ công bày tỏ mong muốn sớm trở lại công việc.

Theo Chosun, Cha Hyun Seung khiến nhiều khán giả lo lắng khi tiết lộ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Trên trang cá nhân, nam diễn viên kiêm người mẫu đăng tải hình ảnh cạo trọc đầu, tạo dáng thể hiện tinh thần lạc quan trên giường bệnh. Trong phần mô tả, Cha Hyun Seung chia sẻ nhiều hơn về tình trạng sức khỏe.

"Đầu tháng 6, cuộc sống của tôi gặp biến cố khi phải tới phòng cấp cứu. Tất cả những việc tôi muốn làm, thậm chí đã vượt qua vòng tuyển chọn đều phải bỏ dở sau khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Ban đầu, tôi không thể chấp nhận được điều này, cũng không thể kể với ai. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều chìm trong sợ hãi và hoang mang", anh viết.

Tiếp tục, Cha Hyun Seung nói thêm: "Hiện tại, tôi đang trong quá trình điều trị, nỗ lực chiến đấu từng ngày. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng tôi quyết tâm vượt qua. Ước mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó. Tôi vẫn kiên trì, chờ đợi ngày được đứng trên sân khấu và trước ống kính một lần nữa".

Cha Hyun Seung cho biết bản thân nỗ lực từng ngày để sớm trở lại. Ảnh: @502bright.

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại lời chúc mong anh sớm khỏi bệnh. Ngoài ra, một số nghệ sĩ khác như Changmin (TVXQ), Park Gyuri (KARA) gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến Cha Hyun Seung. "Tôi bất ngờ vì mọi chuyện đến quá đột ngột. Mong anh hãy chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe và sớm trở lại", Changmin viết.

Cha Hyun Seung lần đầu được biết đến trong vai trò vũ công cho nữ ca sĩ Sunmi. Đặc biệt, anh trở nên nổi tiếng khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình hẹn hò thực tế Single's Inferno. Tiếp đó, Cha Hyun Seung tham gia nhiều chương trình khác như Be Ambitious và Physical: 100. Năm 2024, anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất với Share House và Soo Jin and Soo Jin: Steal My Husband.