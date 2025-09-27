Bất ngờ về Harper Beckham

Harper Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé vừa tròn 14 tuổi mới đây được mẹ cho thử thiết kế gợi cảm, cúp ngực.

Mới đây, Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc chuẩn bị trang phục cho cả gia đình cô trước show Paris Fashion Week. Con gái út Harper Beckham được nữ ca sĩ cho diện một chiếc váy cúp ngực màu đen. Ở tuổi 14, Harper Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Harper Beckham cũng vừa lập tài khoản cá nhân. Ở phần giới thiệu, con gái Beckham viết: "Yours truly. Your fav Blonde, LDN / L.A. / MIAMI" (tạm dịch: Trân trọng. Cô nàng tóc vàng yêu thích của bạn, London / Los Angeles / Miami). Mọi người thân trong gia đình, ngoại trừ anh cả Brooklyn, đều đã nhấn theo dõi Harper. Tài khoản này hiện chỉ theo dõi 74 người và ở chế độ riêng tư.

Harper Beckham thử mẫu váy đen gợi cảm. Ảnh: @victoriabeckham.

Harper vừa đón sinh nhật tuổi 14 hạnh phúc cùng gia đình. Thời điểm đó, Victoria Beckham nhắn nhủ con gái: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ. Mẹ rất tự hào về hình tượng mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng và tài năng mà con hướng tới. Con là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ thật may mắn khi được làm mẹ của con. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Harper Beckham được quan tâm và chú ý từ nhỏ. Trong khi đó, Victoria lo lắng con gái phải chịu áp lực, những lời chỉ trích giống các anh trai.

“Cả hai đều bảo vệ các con của họ, đặc biệt là Harper. Cô bé không chỉ là con út mà còn là con gái duy nhất. Cô bé luôn nhận được sự chú ý rất lớn, điều này càng tạo thêm áp lực. Nhưng họ biết Harper có đủ khả năng để thành công trong thế giới người nổi tiếng và cô bé có những người giỏi nhất để xin lời khuyên. Họ sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng cô bé và Victoria quyết tâm giúp cô bé quản lý sự nghiệp của mình”, một nguồn tin từng nói với Heat World.

Cuối 2024, Victoria thành lập doanh nghiệp có tên H7B Limited, được cho là viết tắt của Harper Seven Beckham. Doanh nghiệp này nhận các khoản thu nhập của Harper sắp tới.