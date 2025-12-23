Bảo Ngọc và Đạt G sau khi cưới

Bảo Ngọc và Đạt G tổ chức lễ cưới vào giữa tháng 7. Sau đó, hai người luôn đồng hành cùng nhau trong các hoạt động.

Tối 22/12, nhân dịp sinh nhật tuổi 29 của Bảo Ngọc (Cindy Lư), cô cùng ông xã Đạt G có bữa tối ấm cúng và lãng mạn. Đây là không gian riêng tư chỉ dành cho vợ chồng cô.

Chia sẻ về bữa ăn, Đạt G kể: “Chuyện là hôm nay sinh nhật của mỹ nhân, 2 đứa gọi đặt bàn 20h. Cớ sao đi sự kiện đã mắt quá ngồi đến 21h15, gọi điện để gia hạn thêm với nhà hàng về thời gian đến, nhà hàng nói rằng 21h30 là lần gọi đồ cuối cùng. 21h30 hai đứa đến nhà hàng không biết còn có ăn không đây. Lần đầu tiên hẹn hò với mỹ nhân mà hơi cấn cấn”.

Thời gian qua, 2 người thường đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Bảo Ngọc cũng không ít lần chia sẻ hình ảnh ghi lại cuộc sống đời thường. Cô từng đăng video của Đạt G cùng chú thích: "Em mê chồng em thật".

Bảo Ngọc đón sinh nhật bằng bữa ăn ấm cúng với ông xã Đạt G. Ảnh: FBNV.

Tối 13/7, vợ chồng Đạt G tổ chức lễ cưới sau thời gian dài lên kế hoạch. Buổi lễ có sự chứng kiến của đông đảo ca sĩ, người nổi tiếng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu của cả hai. Sau đó, Đạt G phát hành album mới mang tên 1 được 2 có sự hiện diện, ảnh hưởng rất lớn từ bà xã trong không chỉ hình ảnh mà cả cảm hứng để làm nên các ca khúc

Hồi tháng 8, Bảo Ngọc lần hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cùng Đạt G. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận: “Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời”, cô liền đáp: “Dạ năm sau nữa nha”.

Hai người quen nhau cuối năm 2020 rồi công khai mối quan hệ từ 5/2021. Họ có khoảng 2 năm chia tay rồi tái hợp vào tháng 11/2023. Thời điểm đó, Đạt G đăng ảnh chụp cùng Bảo Ngọc và hai con gái của cô đồng thời xưng “ba” trong bài viết kèm theo.

Kể từ đó, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Đạt G cũng rất thân thiết với hai con của Bảo Ngọc. Họ đi du lịch cùng nhau hoặc đón các con mỗi khi tan học…