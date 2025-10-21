Sao 'Cô đi mà lấy chồng tôi' cầu cứu

Lee Yi Kyung bị tung loạt tin nhắn nhạy cảm lên mạng xã hội. Công ty quản lý bác bỏ, cho biết đó là tin nhắn giả mạo và sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ nghệ sĩ.

Gần đây, một tài khoản đã đăng bài viết nói về đời tư của Lee Yi Kyung, kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện. Trong đó, người được cho là nam diễn viên đã yêu cầu phụ nữ gửi ảnh cơ thể, có lời lẽ gợi dục, tục tĩu. Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Xports News, ngày 20/10, phía công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng khẳng định các thông tin này là bịa đặt và đang tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nghệ sĩ.

Hình ảnh Lee Yi Kyung. Ảnh: Nate.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những hành vi phát tán tin đồn sai sự thật và ác ý về đời tư của diễn viên Lee Yi Kyung, đồng thời cũng sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nghệ sĩ thông qua việc tiếp nhận thông tin từ người hâm mộ và hoạt động giám sát mạng xã hội”, công ty thông báo.

Theo đại diện công ty, đây không phải lần đầu Lee Yi Kyung bị tống tiền bằng tin đồn bịa đặt. Cách đây 5-6 tháng, họ từng nhận được email đe dọa và yêu cầu tiền chuộc, trong đó người gửi sử dụng nội dung ghép nối tương tự. Khi phía công ty tuyên bố sẽ khởi kiện, người này đã thừa nhận bịa đặt và gửi thư xin lỗi.

Hiện công ty cho biết đã thu thập đầy đủ tài liệu phản bác và sẽ chính thức tiến hành khởi kiện những cá nhân liên quan.

Nam diễn viên Lee Yi Kyung được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi (Go Back Couple). Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Trong suốt hơn một thập niên hoạt động, Lee Yi Kyung góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như My Love From the Star, Descendants of the Sun hay Welcome to Waikiki, qua đó xây dựng hình ảnh nam diễn viên đa năng có thể đảm nhận cả vai chính kịch lẫn vai hài.

Bên cạnh phim ảnh, Lee Yi Kyung còn là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng như Hangout With Yoo (MBC) và I Am Solo (SBS Plus/ENA).