Sao Argentina bị đưa vào danh sách con nợ

Ever Banega bị khấu trừ thu nhập sau khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng, bất chấp nỗ lực xin giảm mức thanh toán.

Banega (áo đỏ) có mối quan hệ rất thân thiết với Lionel Messi.

Cựu tiền vệ đội tuyển Argentina vừa bị Tòa án Rosario đưa vào danh sách con nợ cấp dưỡng sau nhiều lần chậm trễ và thanh toán không đúng quy định cho con trai. Quyết định này kéo theo biện pháp mạnh tay khi CLB chủ quản Defensa Justicia phải giữ lại một phần lương của Banega để đảm bảo nghĩa vụ được thực hiện.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ tháng 10/2024, thời Banega còn thi đấu cho Newell’s Old Boys. Khi đó, tòa án ấn định mức cấp dưỡng tạm thời là 3.000 USD mỗi tháng cho con trai anh. Tuy nhiên, theo hồ sơ, các khoản thanh toán sau đó không được thực hiện đúng hạn, thậm chí thấp hơn mức quy định.

Tình trạng này kéo dài khiến phía nguyên đơn là mẹ của đứa trẻ phải đệ đơn khiếu nại, cáo buộc Banega không tuân thủ nghĩa vụ một cách có hệ thống. Trước diễn biến đó, tòa án quyết định áp dụng biện pháp khấu trừ trực tiếp thu nhập, đồng thời đưa cầu thủ vào danh sách con nợ.

Đáng chú ý, phía Banega từng đề nghị giảm mức cấp dưỡng với lý do thu nhập tại Defensa Justicia thấp hơn so với trước. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ yêu cầu này và giữ nguyên mức tiền được xác định từ năm 2024.

Phán quyết nhấn mạnh quyền lợi của trẻ em là ưu tiên hàng đầu, không phụ thuộc vào tình hình nghề nghiệp hay hợp đồng của người cha. Điều này buộc CLB hiện tại của Banega phải phối hợp thực hiện việc trích lương ngay lập tức.

Vụ việc khiến hình ảnh của Banega chịu ảnh hưởng đáng kể, trong bối cảnh anh vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp tại giải VĐQG Argentina.

Banega từng nổi danh khi khoác áo các CLB La Liga như Atletico Madrid, Sevilla và đặc biệt là Valencia. Ở cấp độ đội tuyển, anh có 65 lần thi đấu cho Argentina và ghi được 6 bàn.

