Cầu thủ Argentina bị bắt trên máy bay vì doạ đánh bom

  • Chủ nhật, 12/4/2026 19:30 (GMT+7)
Hậu vệ của Gimnasia de Jujuy, Jesus David Emiliano Endrizzi đối mặt án sa thải sau khi bị cáo buộc hô "có bom" trên chuyến bay nội địa, khiến toàn bộ hành khách phải sơ tán.

Endrizzi đe doạ có bom khiến chuyến bay phải tạm dừng ngay lập tức. Ảnh: Instagram Gimnasia de Jujuy.

Vụ việc xảy ra khi đội bóng Argentina di chuyển từ San Salvador de Jujuy đến Buenos Aires để chuẩn bị cho trận gặp Agropecuario. Theo thông tin ban đầu, Jesus David Emiliano Endrizzi, 32 tuổi, bị cho là đã hét lên từ "có bom" ngay trước thời điểm máy bay cất cánh.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cầu thủ này bị lực lượng an ninh áp giải khỏi máy bay trong tình trạng bị còng tay, trước sự chứng kiến của nhiều hành khách. Một số nhân chứng cho biết Endrizzi thậm chí đã nói rằng "tất cả sẽ phát nổ", khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Ngay lập tức, quy trình an ninh được kích hoạt. Toàn bộ hành khách buộc phải rời khỏi máy bay để lực lượng chức năng kiểm tra. Sự cố kéo theo hàng loạt chuyến bay bị trì hoãn và hủy, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách.

Hãng hàng không Flybondi xác nhận đây là lời đe dọa an ninh nghiêm trọng và cho biết đang cân nhắc các thủ tục pháp lý đối với người liên quan. Trong khi đó, CLB Gimnasia de Jujuy cũng nhanh chóng lên tiếng, khẳng định đang phối hợp điều tra.

Chủ tịch Walter Morales thừa nhận khả năng chấm dứt hợp đồng với Endrizzi đang được xem xét. Ông nhấn mạnh bối cảnh hiện tại không cho phép những hành vi mang tính đùa cợt như vậy, đồng thời khẳng định CLB không liên quan đến vụ việc.

Endrizzi, người gia nhập CLB từ năm 2023, hiện vẫn đang bị tạm giữ. Tương lai của cầu thủ này đứng trước nguy cơ đổ vỡ, trong khi vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đào Trần

argentina Buenos Aires Jesus David Emiliano Endrizzi

