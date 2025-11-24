Sáng sớm vợ phát hiện chồng bất tỉnh sau cuộc nhậu khuya

Chỉ một đêm lơ là sức khỏe, người đàn ông 55 tuổi ở Bình Tân rơi vào hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não, liên quan rượu bia và tiền sử tăng huyết áp bị bỏ quên.

Bệnh nhân bất tỉnh sau cuộc nhậu đêm. Ảnh: BSCC.

Vào sáng sớm 24/11, Trạm cấp cứu vệ tinh 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận cuộc gọi khẩn cấp từ phường Bình Tân. Bệnh nhân nam được vợ phát hiện bất tỉnh hoàn toàn, tay chân co giật, lơ mơ và không thể tiếp xúc.

Người vợ kể tối hôm trước chồng đi nhậu về khuya, mệt nên ngủ riêng. Sáng sớm khi mở cửa phòng, chị thấy chồng thở nhanh, không nói chuyện, run toàn thân, lay gọi không đáp ứng nên lập tức gọi Cấp cứu 115.

Tại hiện trường, các bác sĩ ghi nhận huyết áp bệnh nhân 260/120 mmHg, mạch 130 lần/phút, nhịp thở 24 lần/phút, nhiệt độ 39 độ C và SpO₂ 90%. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng thường xuyên quên uống thuốc. Ê-kíp cấp cứu lập tức hạ huyết áp khẩn cấp, chống co giật và nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết vùng cầu - hành não kích thước 19×34×33 mm, chèn ép hẹp não thất IV và tràn máu vào các bể não lớn, bể góc tiểu não phải. Ngoài ra, có một số ổ nhỏ dạng khuyết vùng nhân bèo hai bên, nghi tổn thương cũ. Cấu trúc đường giữa không di lệch, xương chẩm trái dày khu trú, niêm mạc xoang hàm trái dày nhẹ, mô mềm không tổn thương.

Trưởng khoa Cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, xác nhận tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch và cần theo dõi sát sao. Xuất huyết vùng thân não là tình trạng nguy hiểm, trung khu điều khiển hô hấp và tuần hoàn, nếu không xử lý kịp thời có thể đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Tuệ, trường hợp này là lời cảnh tỉnh về thói quen chủ quan với tăng huyết áp và tác hại của rượu bia. Người có tiền sử tăng huyết áp không được quên thuốc, cần kiểm soát chế độ ăn uống, duy trì lối sống khoa học và tránh xa rượu bia.

Các dấu hiệu cảnh báo xuất huyết não gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, chóng mặt, tê yếu tay chân, méo miệng, khó nói và thay đổi ý thức. Khi gặp triệu chứng này, người thân cần gọi cấp cứu 115 ngay để kịp thời cứu sống bệnh nhân.