Tại sự kiện UFC Fight Night 294 diễn ra ở Qatar hôm 21/11, cựu vương Jiri Prochazka nhận thất bại knock-out trước Navajo Stirling trong hiệp 2.

Jiri Prochazka thua knock-out ở hiệp 2.

Cựu vô địch hạng dưới nặng Jiri Prochazka trở lại để chạm trán Navajo Stirling trong trận đấu chính của sự kiện UFC Fight Night 294. Hiệp một và cả phần lớn hiệp hai không có nhiều diễn biến đáng chú ý khi hai võ sĩ đều đánh khá toan tính.

Khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ bước sang hiệp ba thì bước ngoặt xuất hiện. Stirling né đòn thành công và tung ra cú đấm tay phải uy lực để hạ đo ván Prochazka. Thời gian được ghi nhận là 4 phút 58 giây, nghĩa là chỉ còn hai giây nữa hiệp 2 sẽ kết thúc.

Chiến thắng vang dội này gần như chắc chắn sẽ giúp Stirling có một suất tranh đai hạng dưới nặng. Còn với Prochazka, có lẽ thời của "Samurai nước Czech" đã hết. Anh được UFC trao rất nhiều cơ hội tại nhóm đầu, nhưng hai trận thua gần nhất đã chứng minh Jiri không còn ở đẳng cấp vốn có.

Một cựu vương khác cũng phải nhận thất bại ở sự kiện này là Aljamain Sterling. Tay đấm từng vô địch hạng gà đối đầu với Kevin Vallejos ở hạng lông. Sau ba hiệp, Sterling chịu khuất phục bởi quyết định đồng thuận 27-30, 27-30 và 28-29.

Mặc dù không diễn ra ở loạt main card, song cuộc đối đầu giữa Aleksandre Topuria và Santiago Luna cũng rất được chú ý. Nhận nhiều kì vọng, nhưng người anh nhà Topuria lại thi đấu quá bị động và thua điểm bởi quyết định không đồng thuận đến từ ba giám khảo.

Ở các cặp đấu đáng chú ý còn lại, Dan Hooker đánh bại Brian Ortega, Kyoji Horiguchi hạ gục Asu Almabayev, Ikram Aliskerov vượt qua Jared Cannonier - tất cả đều nhờ bảng điểm đồng thuận sau ba hiệp.