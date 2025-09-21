Samsung bất ngờ bắt tay với đối thủ

Hãng điện tử Hàn Quốc đàm phán để mua hơn 4 triệu tấm nền LCD TV từ BOE trong năm tới, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của đối tác Trung Quốc từng là đối thủ.

Samsung mua thêm 4 triệu tầm nền của BOE. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Elec, Samsung đang đàm phán với BOE để mua hơn 4 triệu tấm nền tinh thể lỏng (LCD) phục vụ sản xuất TV vào năm 2026.

Mỗi năm, Samsung tiêu thụ khoảng 40 triệu tấm nền LCD TV. Nếu đạt được thỏa thuận, nhà sản xuất màn hình lớn của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung của ông lớn công nghệ đến từ Hàn Quốc.

Ngoài BOE, Samsung còn tìm nguồn từ nhiều nhà cung cấp Trung Quốc khác. CSOT dự kiến đảm nhận khoảng 9 triệu tấm nền trong con số kể trên, trong khi HKC khoảng 6 triệu đơn vị. Con số của CSOT cao hơn nhờ công ty này đã mua lại nhà máy LCD của LG Display tại Quảng Châu, nơi Samsung từng nhập tấm nền trong nhiều năm.

Hiện tại, BOE vẫn nằm trong danh sách đối tác của Samsung nhưng với vai trò khiêm tốn. Nếu có thể cung cấp hơn 4 triệu tấm nền vào năm tới, doanh nghiệp này nhiều khả năng sẽ thay thế phần lớn vị trí của LG Display trong chuỗi cung ứng.

Trước đây, BOE từng cung ứng cho Samsung hơn 10 triệu tấm nền LCD. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giảm mạnh sau tranh chấp liên quan đến chi phí bản quyền quảng cáo. Năm 2022, Samsung yêu cầu BOE chi trả 100 tỷ won ( 72 triệu USD ) cho quỹ bản quyền, khoản chi phục vụ các chiến dịch tiếp thị TV, còn được gọi là quỹ phát triển thị trường.

Về phần mình, BOE từ chối và sau đó đệ đơn kiện Samsung cùng Samsung Display tại Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm bằng sáng chế. Vụ việc khiến quan hệ giữa 2 bên rơi vào căng thẳng.

Nguồn tin trong ngành nhận định việc BOE quay lại danh sách nhà cung cấp lớn của Samsung cho thấy mâu thuẫn đã phần nào được giải quyết. Dự kiến, nhà sản xuất của Trung Quốc sẽ cung cấp tấm nền LCD chuyển mạch tích hợp, trong khi CSOT tiếp tục giao hàng từ nhà máy Quảng Châu. Điều này giúp 2 công ty Trung Quốc giữ vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng TV của Samsung.

Samsung và BOE đã bắt đầu thảo luận từ tháng 5 về việc mở rộng nguồn cung LCD. Sau đó, BOE đề nghị cung cấp hơn 20 triệu tấm nền TV cho Samsung trong giai đoạn 2026–2028. Đến tháng 7, lãnh đạo cấp cao của 2 bên đã có thêm cuộc gặp để trao đổi chi tiết hơn về kế hoạch hợp tác dài hạn.