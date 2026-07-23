Thiết bị thu hút hơn cả smartphone gập vừa được Samsung hé lộ

Tại sự kiện Unpacked 2026, Samsung tiếp tục trưng bày mẫu kính thông minh hợp tác phát triển cùng Google, Warby Parker và Gentle Monster. Công ty Hàn Quốc cung cấp thêm vài thông tin về kính trước khi ra mắt vào cuối năm, gồm thời lượng pin và độ bền. Ảnh: Bloomberg.

Samsung lần đầu hé lộ về sản phẩm tại hội nghị Google I/O hồi tháng 5. Lần này, hãng xác nhận thiết bị sẽ tích hợp camera. Tính năng hỗ trợ ghi lại những gì người dùng thấy trước mắt, đọc nội dung hoặc tóm tắt bài thuyết trình đang xem thành ghi chú. Ảnh: Bloomberg.

Nhờ loa ngoài tích hợp, kính có thể tóm tắt tin nhắn từ smartphone rồi đọc thành tiếng. Theo CNBC, sản phẩm sở hữu chip Snapdragon AR1 Gen1 của Qualcomm, cần kết nối smartphone để hoạt động. Thiết bị kèm hộp sạc di động, ngoại hình giống hộp kính thời trang. Ảnh: Bloomberg.

Jaein Choi, Phó chủ tịch bộ phận Trải nghiệm Di động tại Samsung, cho biết công ty đang thử nghiệm điều khiển kính bằng cử chỉ thông qua smartwatch hoặc Galaxy Ring. Khi ra mắt vào cuối năm, thiết bị sẽ có nhiều kiểu dáng và màu sắc. Ảnh: Gizmodo.

Samsung cũng tập trung vào giải pháp đảm bảo quyền riêng tư, yếu tố được quan tâm trên kính thông minh. Meta, công ty phổ cập kính thông minh nhờ các model hợp tác với EssilorLuxottica, đang hứng chịu làn sóng phản đối trên Internet. Nhiều người lo ngại sản phẩm bị lợi dụng để ghi hình công khai mà không được đồng ý. Ảnh: Gizmodo.

Theo đại diện Samsung, thiết bị sẽ không quay phim nếu đèn LED báo hiệu tính năng ghi hình bị che hoặc làm mờ. Hãng cũng cam kết không sử dụng dữ liệu âm thanh, chia sẻ màn hình hoặc video quay từ kính để huấn luyện các mô hình AI. Ảnh: Gizmodo.

Ông Choi cho rằng quyền riêng tư là "vấn đề chung của ngành" khi mức độ nhạy cảm từ người dùng phụ thuộc vào văn hóa và pháp lý từng quốc gia. Do đó, việc xây dựng lòng tin, minh bạch về chính sách và trao quyền kiểm soát cho người dùng đóng vai trò quan trọng. Ảnh: Gizmodo.

Dù vấp phải một số phản ứng tiêu cực, thị trường kính thông minh đang ngày càng phổ biến. Theo dữ liệu từ IDC, doanh số kính thông minh không có màn hình tăng 167% trong quý I. Điều này mang đến cơ hội cho những công ty mới gia nhập thị trường như Samsung. Ảnh: Tom's Guide.

Meta thống trị thị trường từ năm 2021 với nhiều dòng kính khác nhau, trong đó có Ray-Ban. Theo IDC, công ty sở hữu Facebook nắm giữ 69,2% thị phần kính thông minh quý I. Gần đây, hãng mở rộng danh mục sản phẩm khi ra mắt kính giá rẻ ( 300 USD ) vào tháng 5. Trước đó, công ty trình làng Meta Ray-Ban Display (ảnh) với màn hình tích hợp, giá 800 USD . Ảnh: Bloomberg.

Đại diện Samsung cho biết thế hệ kính đầu tiên sẽ tập trung trải nghiệm tương tác giọng nói với trợ lý Gemini từ Google. Theo Bloomberg, hãng từ chối tiết lộ thêm về tên, giá bán hoặc ngày lên kệ chính thức, chỉ nói rằng thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Ảnh: Gizmodo.

Khi ra mắt, sản phẩm sẽ tích hợp sâu vào hệ sinh thái thiết bị rộng lớn của Samsung, gồm các dòng smartphone gập và smartwatch vừa được công bố ngày 22/7. Trong tương lai, công ty dự định giới thiệu kính tích hợp màn hình, nếu bộ phận này đáp ứng một số điều kiện về chất lượng. Ảnh: Android Central.

Theo Samsung, một số thành phần trên sản phẩm được thiết kế riêng. Bản lề và gọng kính dùng công nghệ tiên tiến, chịu lực xoắn và kéo mạnh. Model có thể hoạt động liên tục trong 9 tiếng, con số lần đầu được công bố. Ảnh: Android Central.

Samsung ưu tiên duy trì cảm giác đeo thoải mái khi sắp xếp các bộ phận trong kính, gồm pin và loa để phân bổ trọng lượng. Hãng cũng đảm bảo người dùng không cảm nhận hơi nóng khi thiết bị tản nhiệt. Bản thân sản phẩm đã trải qua quá trình thử nghiệm về kháng nước, nhiệt, độ ẩm, mồ hôi và kem chống nắng, Choi cho biết. Ảnh: Android Central.

"Samsung sẽ là đối trọng thực sự với Meta, nhưng chưa thể đảm bảo thành công. Meta Ray-Ban đã có độ nhận diện cao và tỷ lệ người dùng ngày càng tăng, trong khi Samsung luôn gặp khó trong việc chuyển đổi người dùng smartphone sang những thiết bị Galaxy bổ trợ", Paolo Pescatore, nhà sáng lập hãng phân tích PP Foresight, trả lời CNBC. Ảnh: Android Central.

Nhà phân tích Francisco Jeronimo từ IDC dự đoán kính thông minh Samsung có giá khoảng 600- 700 USD . Tuy nhiên, hãng có thể gặp rủi ro nếu định giá cao mà "không cung cấp nhiều hơn" những gì Meta Ray-Ban mang đến. Ảnh: Gizmodo.

Nói về tương lai sản phẩm, ông Choi khẳng định Samsung đã nộp hơn 200 bằng sáng chế liên quan đến lĩnh vực, nhưng chỉ một phần nhỏ được sử dụng cho thế hệ kính đầu tiên. Ông từ chối chia sẻ kỳ vọng về doanh số kính từ công ty Hàn Quốc, chỉ nói rằng đây vẫn là "thị trường ngách" với doanh số chưa đến 100 triệu kính. Ảnh: Gizmodo.

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