Samsung cân nhắc chuyển sản xuất OLED cho đối thủ

Hãng smartphone Hàn Quốc có thể lần đầu dùng màn hình OLED từ BOE cho Galaxy S27 khi được chào giá rẻ hơn Samsung Display khoảng 5 USD/tấm.

Samsung đang cân nhắc BOE như nhà cung cấp tấm nền OLED cho Galaxy S27. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ nguồn tin rò rỉ Ice Universe, BOE, nhà sản xuất công nghệ từ Trung Quốc, đang cố gắng thâm nhập vào chuỗi cung ứng màn hình OLED Galaxy S27 của Samsung. Hãng đã gửi đến một lời đề nghị quyết liệt và đang được đối phương xem xét.

Ice Universe cho biết BOE đề xuất cung cấp các tấm nền OLED cho Galaxy S27 tiêu chuẩn với giá thấp hơn Samsung Display khoảng 5 USD /tấm. Từ trước đến nay, nguồn cung cho dòng flagship Galaxy S gần như phụ thuộc vào đối tác sản xuất nội bộ Samsung Display, tận dụng lợi thế dọc chuỗi cung ứng vừa sản xuất điện thoại, vừa tự làm màn hình OLED cao cấp.

Tuy nhiên, thị trường smartphone Trung Quốc đang chậm lại, đặc biệt ở phân khúc Android, dẫn đến việc BOE dư công suất OLED. Khi các nhà máy sản xuất nhiều hơn nhu cầu thực tế, hãng buộc phải dùng giá thấp để giành đơn hàng mới.

Con số rẻ hơn 5 USD /tấm nghe nhỏ, nhưng với quy mô hàng chục triệu máy Galaxy S27, sẽ tương đương khoản tiết kiệm rất lớn. Ví dụ nếu Samsung bán 30 triệu máy, chênh lệch có thể lên tới khoảng 150 triệu USD .

Công ty smartphone Hàn Quốc đã gửi yêu cầu báo giá đến BOE và đang đánh giá mẫu thử. Điều này nghĩa rằng BOE đang được xem xét nghiêm túc như một nhà cung cấp tấm nền cho dòng Galaxy S27 năm sau.

Trước đây, Samsung được biết đến với quy trình kiểm định khắt khe với nhà cung ứng OLED cho flagship. Nếu Galaxy dùng màn hình BOE, điều đó cho thấy Samsung ưu tiên tối ưu chi phí hơn giữ phần cho Samsung Display.

Trong khi đó, BOE đang chơi chiến lược kiểu Trung Quốc, mở rộng thị phần bằng giá cực cạnh tranh trước, rồi mới tối ưu lợi nhuận sau. Đây là cách nhiều hãng Trung Quốc từng làm với mảng pin, tấm nền LCD, pin mặt trời…

Tuy nhiên, nhà sản xuất Trung Quốc cũng từng gặp vấn đề chất lượng OLED trên một số đơn hàng lớn với Apple. Đầu năm nay, BOE lại có tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn chưa đáp ứng yêu cầu ở nhà máy Mianyang khiến Apple phải chuyển hàng triệu đơn OLED sang Samsung Display.

Về bối cảnh trong nước, BOE cũng đang chịu áp lực về màn hình OLED khi các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang cắt giảm sản xuất. Vì thế giờ đây họ đang sử dụng giá cả như một vũ khí để cạnh tranh đơn hàng của Samsung.

Samsung Display, công ty con chuyên sản xuất màn hình của tập đoàn Samsung, đã nhiều lần đối đầu với BOE tại các cơ quan pháp lý khác nhau trên toàn cầu. Năm 2024, công ty đã đề đơn kiện đối thủ cố gắng chiêu mộ trái phép nhân sự của mình và thông đồng với các đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm chiếm đoạt thông tin mật.

Theo Ice Universe, nếu BOE thành công tiếp cận, chuỗi cung ứng nội bộ của Samsung sẽ chịu cú sốc lớn. Samsung Display sẽ đối mặt với áp lực giá trực tiếp khi chi phí sản xuất tấm nền cho Galaxy S25 rẻ hơn đáng kể.

Ice Universe là một nguồn tin rò rỉ trong mảng công nghệ khá nổi tiếng trên X, chuyên thông tin về smartphone Android như Samsung, Xiaomi và chuỗi cung ứng màn hình OLED. Tài khoản này hoạt động từ khoảng 2017 và được cộng đồng Android theo dõi khá nhiều. Anh được đánh giá là có độ chính xác cao, đặc biệt trong mảng phần cứng của Samsung.