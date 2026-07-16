Sai phạm về chất lượng, đơn vị sản xuất sản phẩm Coop Select bị xử phạt

Hai doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm tại TP.HCM vừa bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính, mỗi đơn vị 70 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương sản xuất bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình.

Theo danh sách xử phạt vi phạm hành chính vừa được Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương (địa chỉ 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP.HCM) bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm vi phạm là Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ, chai 150 ml, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn dùng 21/10/2027. Kết quả kiểm nghiệm xác định sản phẩm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Doanh nghiệp cũng bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm.

Trước đó, đầu tháng 6, Cục Quản lý Dược đã thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ này.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị Coopmart Tân Châu và Coopmart Tây Ninh để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử của lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Cũng trong đợt xử phạt này, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt (địa chỉ 19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, doanh nghiệp sản xuất lô Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml, số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn dùng 15/9/2028, không đạt chỉ tiêu chất lượng về pH. Ngoài hình thức xử phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Trước đó, cuối tháng 5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với lô sản phẩm này sau khi phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa lấy tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Hằng để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum. Ảnh: Nhật Việt Cosmetic.

Sau đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.