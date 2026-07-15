Cô gái từ Dubai về Việt Nam 'trùng tu' vòng một

Sau một năm đặt túi ngực ở cơ sở thẩm mỹ nhưng tình trạng chảy xệ không cải thiện, cô gái 23 tuổi từ Dubai trở về Việt Nam để phẫu thuật chỉnh sửa tại Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa và các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, thăm khám tạo hình phẫu thuật.

Mang thai, sinh nở và nuôi con là hành trình thiêng liêng của người phụ nữ nhưng cũng để lại nhiều thay đổi về vóc dáng. Với nữ bệnh nhân 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), sự thay đổi khiến cô trăn trở nhất sau sinh là vòng một chảy xệ, mất cân đối, ảnh hưởng đến sự tự tin trong cuộc sống.

Mong muốn lấy lại vóc dáng, người bệnh từng phẫu thuật đặt túi ngực tại một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một năm, tình trạng sa trễ hai bên ngực hầu như không được cải thiện.

Qua tìm hiểu thông tin, cô quyết định trở về Việt Nam để thăm khám với PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai.

Đặt túi ngực không phải lúc nào cũng khắc phục được sa trễ

Tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được đánh giá toàn diện tình trạng mô tuyến vú, độ đàn hồi da, vị trí quầng - núm vú, tình trạng túi ngực đã đặt trước đó cũng như nhu cầu thẩm mỹ.

Sau khi hội chẩn và tư vấn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật treo sa trễ tuyến vú nhằm đưa bầu ngực và quầng - núm vú về vị trí cân đối hơn, tạo hình vòng một hài hòa, tự nhiên, đồng thời bảo tồn túi ngực đã đặt.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cho biết ở những trường hợp ngực chảy xệ sau sinh, đặc biệt trên nền đã từng đặt túi ngực, việc đánh giá đúng mức độ sa trễ và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp đóng vai trò quyết định.

Theo bác sĩ này, nhiều người cho rằng chỉ cần đặt túi ngực là có thể khắc phục tình trạng chảy xệ. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác.

Ca mổ được diễn ra thành công tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

"Đặt túi ngực chủ yếu giúp tăng thể tích vòng một. Nếu người bệnh có sa trễ tuyến vú, quầng - núm vú xuống thấp hoặc da dư nhiều sau sinh thì chỉ đặt túi đơn thuần có thể không giải quyết được vấn đề. Khi đó, bác sĩ cần đánh giá để chỉ định treo sa trễ, tạo hình lại vị trí tuyến vú, quầng - núm vú, đồng thời tính toán để đảm bảo sự cân đối, an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cho biết.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, được theo dõi hậu phẫu và hướng dẫn chế độ sinh hoạt, vận động cũng như lịch tái khám để duy trì kết quả lâu dài.

Chọn đúng phương pháp để tránh phải phẫu thuật nhiều lần

Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, sa trễ ngực sau sinh là tình trạng khá phổ biến, xuất phát từ những thay đổi nội tiết, sự tăng giảm thể tích tuyến vú trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú, biến động cân nặng cũng như sự suy giảm độ đàn hồi của da.

Tình trạng này có thể khiến bầu ngực chảy xệ, mất cân đối, quầng - núm vú sa thấp, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của nhiều phụ nữ. Vì vậy, việc lựa chọn đúng phương pháp điều trị ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc đạt kết quả thẩm mỹ bền vững và hạn chế phải can thiệp nhiều lần.

Đại diện Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cho biết phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực không đơn thuần là làm đẹp mà là một can thiệp y khoa, đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá chính xác tình trạng và đưa ra chỉ định phù hợp với từng người bệnh.

Đặc biệt, ở những trường hợp đã từng phẫu thuật, việc phẫu thuật lại thường phức tạp hơn do tồn tại mô sẹo, thay đổi khoang đặt túi và cấu trúc giải phẫu, đồng thời người bệnh cũng có kỳ vọng cao hơn về kết quả thẩm mỹ.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngực nên được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn đầy đủ về tình trạng thực tế, phương án điều trị, lợi ích, nguy cơ và quá trình chăm sóc sau mổ.

"Không nên chỉ lựa chọn phương pháp dựa trên mong muốn tăng kích thước vòng một mà bỏ qua yếu tố sa trễ, độ đàn hồi của da và sự cân đối tổng thể", bác sĩ nhấn mạnh.