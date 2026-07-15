Những thực phẩm là 'vựa kali' đang vào mùa xanh mướt, non mềm

Tháng 7 này, bổ sung ngay 4 thực phẩm bình dân dưới đây với lượng kali dồi dào chính là cách nhanh nhất để bạn lấy lại năng lượng.

Bữa cơm giàu dinh dưỡng, bổ sung kali cho gia đình với canh khoai tím nấu tôm khô, cá đù một nắng chiên, đậu xào thịt bò. Ảnh: Độc giả Ngoan Nguyễn.

Bước vào mùa nắng nóng, nhiều người thường xuyên gặp tình trạng uể oải. Buổi sáng thức dậy cơ thể uể oải, buổi chiều mất tập trung, thậm chí việc leo cầu thang cũng khiến bắp chân ê ẩm. Nhiều người cho rằng do thời tiết nóng, ngủ không ngon. Thực ra còn một nguyên nhân quan trọng thường bị bỏ qua: cơ thể đang thiếu kali.

Mùa hè đổ mồ hôi nhiều không chỉ mất nước mà còn mang theo lượng lớn kali. Thiếu hụt chất này khiến cơ bắp mất lực, người lờ đờ, mệt mỏi.

Lúc này, chỉ uống nước là không đủ, bạn nên bổ sung một số thực phẩm giàu kali vào bữa ăn.

4 thực phẩm là "vựa kali"

Hạt sen tươi: Tháng 7 mùa sen nở rộ, hạt sen cũng theo đó vào mùa. Bóc ra từng hạt, vị thanh ngọt, giòn mềm. Hàm lượng kali của hạt sen tươi lên tới 846 mg/100g - gấp khoảng 8 lần táo. Hơn nữa, hạt sen còn có tác dụng dưỡng tâm an thần, rất phù hợp với những ai dễ bồn chồn, khó ngủ trong mùa hè oi ả.

Đậu đũa: Loại rau quen thuộc đang vào vụ thu hoạch rộ, xanh mướt, non mềm. Đây là một trong những loại rau có hàm lượng kali cao, ăn nhiều trong hè giúp giảm tình trạng mỏi cơ, uể oải.

Đậu nành edamame: Món ăn chơi quen thuộc của những đêm hè, đồng thời là "nhà vô địch bổ kali". Mỗi 100 g đậu nành non chứa khoảng 478 mg kali, lại giàu đạm thực vật, vừa bổ sung kali vừa no bụng.

Rau dền: Người Trung Hoa xưa có câu "Rau dền tháng 6 quý như trứng gà". Hiện tại chính là thời điểm vàng để ăn rau dền, đặc biệt là rau dền cơm (dền dại) với hàm lượng kali chạm mốc 671 mg/100 g, vị thơm đậm đà. Rau dền đỏ khi nấu cho màu nước hồng bắt mắt, kích thích vị giác ngày chán ăn.

Món chè sen long nhãn hạt sen thơm ngon, bổ dưỡng giúp gia đình giải nhiệt. Ảnh: Lệ Hằng.

Gợi ý thực đơn giải nhiệt, ngon miệng cho bữa cơm

Rau dền dại xào tỏi: Làm nóng chảo với chút mỡ lợn (hoặc dầu ăn), phi thơm tỏi băm, cho rau dền vào xào nhanh tay trên lửa lớn, thêm chút nước ấm để rau không bị già, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Đậu đũa xào thịt băm: Đảo cháy cạnh thịt băm cho thơm, cho đậu đũa cắt khúc vào xào cùng, nêm nếm gia vị vừa ăn là có ngay món mặn đậm đà.

Mướp xào đậu nành non và cà rốt: Chần sơ đậu nành và cà rốt cắt lát, sau đó đem xào chung với mướp hương. Món ăn có vị ngọt thanh tự nhiên, thanh đạm mà không cần thêm thịt.

Chè hạt sen long nhãn/ngân nhĩ: Hạt sen tươi lột vỏ, hầm cùng mộc nhĩ trắng (ngân nhĩ) và táo đỏ. Món này để mát hoặc thêm chút đá sẽ là thức quà giải nhiệt, bù kali hoàn hảo sau ngày dài làm việc.