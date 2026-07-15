Cây thuốc quý tốt đủ đường, nhiều người không biết chỉ trồng làm cảnh

Cây sống đời (hay còn gọi là cây lá bỏng, trường sinh) là một loại cây cảnh quen thuộc, dễ trồng và có sức sống vô cùng mãnh liệt.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại cây này còn được ví như một vị thuốc đa năng, đem lại nhiều công dụng bất ngờ cho sức khoẻ.

Tác dụng chống viêm

Cây sống đời chứa flavonoid và các hợp chất phenolic giúp giảm phản ứng viêm. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có thể làm giảm sưng tấy và các chỉ số viêm trong cơ thể.

Hoạt tính chống oxy hóa

Chiết xuất từ ​​lá cây sống đời thể hiện đặc tính chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do. Tác dụng này có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào và giảm căng thẳng oxy hóa liên quan đến các bệnh mạn tính.

Hỗ trợ làm lành vết thương

Nghiên cứu chỉ ra rằng các chế phẩm bôi ngoài da được làm từ lá cây kalanchoe có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn. Tác dụng này liên quan đến sự cải thiện tái tạo mô và giảm viêm tại chỗ.

Cây sống đời (hay còn gọi là cây lá bỏng) là một loại cây cảnh quen thuộc, dễ trồng và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Ảnh minh họa: VTC News.

Tác dụng kháng khuẩn

Các chiết xuất từ ​​cây sống đời đã được chứng minh có hoạt tính chống lại một số loại vi khuẩn và nấm trong các nghiên cứu thí nghiệm. Đây là biện pháp nhanh chóng tại nhà, đặc biệt hữu ích trong mùa hè khi côn trùng hoạt động mạnh nhưng chỉ nên dùng cho các vết đốt nhẹ, không nghiêm trọng.

Tác dụng bảo vệ dạ dày

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy cây sống đờicó thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tác dụng này dường như liên quan đến việc giảm tổn thương do axit và cải thiện sản xuất chất nhầy trong dạ dày.

Lưu ý quan trọng

Mặc dù là thảo dược dân gian lành tính, việc sử dụng cây sống đời vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Trong cây sống đời có chứa các hợp chất bufadienolides. Nếu sử dụng quá liều hoặc sai cách, hợp chất này có thể gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch hoặc gây ngộ độc nhẹ. Vì vậy, chỉ nên dùng cây sống đời với liều lượng vừa phải và không lạm dụng trong thời gian dài.

Các công dụng của cây sống đời chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và các nghiên cứu sơ bộ. Do đó, không nên tự ý dùng cây sống đời nếu chưa tham khảo ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia y tế. Đặc biệt, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai không nên sử dụng cây sống đời để đảm bảo sức khoẻ một cách tốt nhất.