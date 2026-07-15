33 tuổi phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn 3

Mắc ung thư trực tràng ở tuổi 33, người phụ nữ có khối u nằm sát hậu môn. Bác sĩ áp dụng điều trị đa mô thức trước khi phẫu thuật để bảo tồn chức năng hậu môn.

Sau hóa xạ trị, người bệnh 33 tuổi được chỉ định phẫu thuật nội soi robot.

Ở tuổi 33, chị Đ.L. được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng thấp giai đoạn cT3N1M0. Khối u nằm cách rìa hậu môn khoảng 3 cm - vị trí được đánh giá khó điều trị vì vừa phải loại bỏ triệt để tổn thương, vừa phải cân nhắc bảo tồn chức năng hậu môn để đảm bảo chất lượng sống sau điều trị.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được điều trị theo chiến lược đa mô thức với hóa xạ trị đồng thời bằng Capecitabine (50,4 Gy), sau đó tiếp tục 6 chu kỳ hóa chất XELOX.

Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy bệnh đáp ứng tốt. Hình ảnh nội soi ghi nhận vùng tổn thương chủ yếu còn sẹo xơ, khối u thu nhỏ rõ rệt. Đánh giá lâm sàng xác định bệnh giảm xuống giai đoạn ycT2N0M0, tạo điều kiện để tiến hành phẫu thuật triệt căn.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch cho người bệnh.

Ca mổ do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K, cùng ê-kíp thực hiện.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những phẫu thuật khó của chuyên ngành tiêu hóa vì trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác hẹp, đặc biệt với những khối u ở vị trí thấp, sát cơ thắt hậu môn.

Trong quá trình phẫu thuật, mục tiêu không chỉ là lấy bỏ triệt để khối u và hệ thống hạch theo nguyên tắc điều trị ung thư mà còn phải bảo tồn tối đa các bó thần kinh vùng chậu và cơ thắt hậu môn nếu đủ điều kiện, nhằm duy trì chức năng đại tiện và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

Người phụ nữ 33 tuổi được phát hiện mắc ung thư trực tràng thấp, khối u chỉ cách hậu môn 3 cm.

Theo Bệnh viện K, hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật với hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay thao tác linh hoạt giúp bác sĩ bóc tách chính xác hơn trong vùng chậu sâu, kiểm soát mạch máu và bảo tồn các cấu trúc quan trọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh hiệu quả điều trị không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ mà trước hết đến từ việc lựa chọn đúng chiến lược điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận gần 17.000 ca mắc mới ung thư đại trực tràng, đứng thứ 4 trong các loại ung thư ở cả hai giới. Đến năm 2024, số ca mắc mới tăng lên 22.584, đưa bệnh lên vị trí thứ 3.

Trước đây, ung thư trực tràng chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi, song các bác sĩ cho biết những năm gần đây số người bệnh trẻ tuổi đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng.

Các chuyên gia cho biết ung thư đại trực tràng đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ nhiều hơn trước. Không ít trường hợp được phát hiện khi tuổi đời còn trẻ và không có nhiều yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu kéo dài như rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi tiêu.

Việc khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị triệt căn, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp, trong đó có phẫu thuật nội soi robot nếu có chỉ định.