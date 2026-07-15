Gần 7.000 ca mắc bệnh đường ruột do ký sinh trùng tại 34 bang của Mỹ

CDC Mỹ ngày 14/7 cho biết 34 bang của nước này đang ghi nhận đợt bùng phát bệnh đường ruột do ký sinh trùng gây ra, với gần 7.000 ca mắc hoặc nghi mắc được ghi nhận kể từ tháng 5.

Hình ảnh ký sinh trùng cyclospora qua kính hiển vi. Ảnh: CDC Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tác nhân gây bệnh là cyclospora - một loại ký sinh trùng siêu nhỏ gây nhiễm trùng đường ruột, với tên bệnh là cyclosporiasis. Số liệu do các bang công bố cho thấy năm 2026 có thể đã trở thành năm mà Mỹ ghi nhận số ca mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột do ký sinh trùng cyclospora gây ra ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, dữ liệu liên bang ghi nhận năm 2019 là năm có số ca mắc cao nhất với khoảng 4.700 trường hợp, song số ca mắc được báo cáo trong năm nay đã vượt mức này. CDC lưu ý số liệu do cơ quan này tổng hợp thường được cập nhật chậm hơn so với báo cáo từ các bang và địa phương.

Số ca mắc bệnh tăng mạnh kể từ tháng 5 vừa qua. CDC cho biết đang phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để xác định nguồn lây. Tại bang Michigan - nơi ghi nhận số ca mắc cao nhất với hơn 3.300 trường hợp - giới chức y tế cho rằng rau xà lách (rau diếp) hoặc các loại rau xanh làm salad có thể là nguồn liên quan. Qua hơn 1.000 cuộc phỏng vấn bệnh nhân, các nhà điều tra nhận thấy rau xà lách là loại thực phẩm thường xuyên được nhắc đến.

Mặc dù vậy, giới chức y tế Mỹ cho rằng không phải tất cả trường hợp đều bắt nguồn từ cùng một nguồn lây. Tại bang Illinois nơi ghi nhận hơn 200 ca, giới chức cho biết, hơn một nửa số người mắc bệnh từng đi ra nước ngoài, do đó một số trường hợp có thể đã bị nhiễm bệnh ở bên ngoài nước Mỹ.

Bên cạnh việc tiếp tục truy tìm nguồn lây, các cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Taco Bell có các chi nhánh trên toàn quốc. Doanh nghiệp này cho biết, đã chủ động tạm thời loại bỏ một số nguyên liệu tại một số nhà hàng như biện pháp phòng ngừa, tiếp tục theo dõi tình hình theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tại Mỹ, các đợt bùng phát bệnh thường xảy ra vào cuối mùa Xuân và mùa Hè. Phó Giám đốc Bộ phận Bệnh lây truyền qua thực phẩm, nước uống và môi trường của CDC, bà Gwen Biggerstaff cho biết, nguồn lây hầu hết là do sử dụng thực phẩm hoặc nước bị nhiễm ký sinh trùng, thường là rau quả tươi chưa được rửa sạch hoặc chế biến đầy đủ.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, người bệnh thường bắt đầu xuất hiện triệu chứng phổ biến gồm tiêu chảy nặng, chán ăn, sốt và nôn mửa, kéo dài khoảng một tuần sau. Ban đầu, bệnh có thể giống cúm với các triệu chứng như mệt mỏi nghiêm trọng, đau nhức cơ thể.

Tuy nhiên, dấu hiệu đặc trưng nhất của cyclosporiasis tiêu chảy nhiều nước, đôi khi không kiểm soát được. Hiệp hội Y khoa Mỹ cảnh báo, bệnh có thể tái phát nếu không điều trị, với các triệu chứng biến mất rồi xuất hiện trở lại và có thể kéo dài nhiều tuần. Theo giới chức y tế Mỹ, mặc dù gây khó chịu, nhưng bệnh thường không đe dọa tính mạng và có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.