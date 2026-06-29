Sai lầm khi bổ sung vitamin D khiến trẻ vẫn còi xương

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ xương của trẻ. Nhưng không ít cha mẹ cho con uống vitamin D đều đặn, trẻ vẫn còi xương, chậm tăng trưởng.

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt pho - hai khoáng chất thiết yếu để hình thành hệ xương khỏe mạnh. Khi thiếu vitamin D, trẻ có nguy cơ mắc còi xương, chậm biết lẫy, bò, đi, đồng thời dễ bị biến dạng xương hoặc thấp còi. Tuy nhiên, một số sai lầm phổ biến có thể khiến trẻ bị thiếu hụt dưỡng chất quan trọng này.

Bổ sung vitamin D nhưng bỏ quên canxi

Theo Mayo Clinic, một trong những sai lầm phổ biến nhất của các bậc phụ huynh là chỉ chú trọng bổ sung vitamin D mà không đảm bảo lượng canxi trong khẩu phần ăn của trẻ.

Vitamin D có nhiệm vụ hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi từ thực phẩm. Nếu chế độ ăn thiếu canxi, việc uống vitamin D cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Trong nhiều trường hợp, trẻ vẫn có thể bị còi xương dù đã được bổ sung vitamin D đều đặn.

Các chuyên gia khuyến cáo bên cạnh việc sử dụng vitamin D theo hướng dẫn, cha mẹ cần xây dựng thực đơn cân đối với các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, rau lá xanh... Khi cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung đồng thời cả vitamin D và canxi.

Trẻ còi xương có thể là biểu hiện của thiếu vitamin D và canxi. Ảnh: Magnific.

Những sai lầm khác khi bổ sung vitamin D cho trẻ

Một nguyên nhân khác khiến trẻ vẫn thiếu vitamin D là bổ sung không đúng cách hoặc không đúng liều lượng. Đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn, lượng vitamin D trong sữa mẹ thường không đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày. Vì vậy, Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ nên được bổ sung khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày ngay từ những ngày đầu sau sinh, trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần cho trẻ uống vitamin tổng hợp là đã đủ vitamin D. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng chứa hàm lượng vitamin D đáp ứng nhu cầu khuyến cáo. Việc tự ý lựa chọn chế phẩm mà không kiểm tra thành phần có thể khiến trẻ vẫn bị thiếu hụt.

Bên cạnh đó, việc cho trẻ uống vitamin D không đều, quên liều hoặc tự ý giảm liều vì lo ngại tác dụng phụ cũng làm giảm hiệu quả bổ sung.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, khả năng hấp thu vitamin D của mỗi trẻ cũng khác nhau. Một số bệnh lý về gan, thận hoặc đường tiêu hóa có thể khiến cơ thể không hấp thu được vitamin D, dù trẻ vẫn được bổ sung đầy đủ. Đây là những trường hợp cần được bác sĩ thăm khám và điều trị nguyên nhân.

Cha mẹ cũng không nên bỏ qua vai trò của ánh nắng mặt trời. Việc cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng trong thời gian phù hợp có thể hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thay thế hoàn toàn việc bổ sung vitamin D theo khuyến cáo đối với trẻ nhỏ.

Cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá tình trạng thiếu vitamin D và còi xương nếu trẻ có các biểu hiện dưới đây:

Chậm tăng trưởng

Chậm biết ngồi hoặc biết đi

Ra nhiều mồ hôi trộm

Hay quấy khóc

Thóp lâu liền

Có dấu hiệu biến dạng xương

Việc tự ý tăng liều vitamin D hoặc bổ sung kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ có thể gây thừa vitamin D, làm tăng canxi trong máu và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.