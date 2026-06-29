Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời

Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM và Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, qua đời rạng sáng 29/6, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM báo tin NGND.GS.TS Nguyễn Đình Hối đã qua đời vào rạng sáng 29/6, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành y Việt Nam, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển hệ thống y tế.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1960, ông gắn bó với công tác chuyên môn, giảng dạy và quản lý. Giai đoạn 1993-2007, ông giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, góp phần xây dựng và phát triển trường trở thành một trong những cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước.

Song song với công tác quản lý, ông vẫn trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn đào tạo sau đại học. Trong sự nghiệp, ông hướng dẫn 23 nghiên cứu sinh tiến sĩ, chủ biên 10 giáo trình, 5 sách chuyên khảo và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối thăm bệnh. Ảnh: ĐH Y Dược TP.HCM.

Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, đồng thời chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và các hội thảo khoa học quốc tế.

Ngoài vai trò nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, giáo sư còn là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đặt nền móng cho mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh của bệnh viện.

Với những cống hiến cho ngành y và giáo dục, GS.TS Nguyễn Đình Hối được trao nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì (1985), Huân chương Lao động hạng Nhì (2002, 2009), danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1996), Giải thưởng Tôn Thất Tùng (2004) và Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ (2006). Tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 ở TP.HCM, ông được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời vì những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của y tế Việt Nam.