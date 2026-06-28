4 dưỡng chất phụ nữ sau sinh cần bổ sung để nhanh hồi phục

Quá trình sinh nở khiến cơ thể người mẹ tiêu hao nhiều năng lượng và mất máu. Chế độ ăn giàu protein, sắt cùng việc uống đủ nước có thể giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Phụ nữ sau sinh mổ cần chế độ ăn uống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ để nhanh chóng hồi phục. Ảnh: Shutterstock.

Sau sinh, cơ thể người mẹ không chỉ cần thời gian để hồi phục mà còn phải thích nghi với những thay đổi lớn khi bắt đầu nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này đóng vai trò quan trọng không kém thời kỳ mang thai, giúp thúc đẩy quá trình lành vết thương, phục hồi thể lực và đảm bảo nguồn sữa cho em bé.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Isha Nandal, dù sinh thường hay sinh mổ, cơ thể người mẹ đều chịu áp lực đáng kể về thể chất. Trong giai đoạn này, protein là một trong những dưỡng chất cần được ưu tiên hàng đầu vì giúp tái tạo mô, phục hồi cơ bắp và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Để đáp ứng nhu cầu này, phụ nữ sau sinh nên bổ sung các thực phẩm giàu protein như trứng, thịt gà, cá, đậu phụ, các loại đậu và sữa hoặc các chế phẩm từ sữa vào bữa ăn hàng ngày.

Bên cạnh protein, sắt cũng rất quan trọng do nhiều phụ nữ mất một lượng máu đáng kể trong quá trình sinh nở. Nếu không được bổ sung đầy đủ, nguy cơ thiếu máu sau sinh sẽ tăng lên, khiến người mẹ thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt và suy giảm thể lực. Các thực phẩm giàu sắt như rau bina (cải bó xôi), củ dền, chà là, thịt nạc hay đường thốt nốt (jaggery) có thể giúp cơ thể dần khôi phục lượng sắt đã mất.

Ngoài hai dưỡng chất trên, chất béo lành mạnh cũng không nên bị loại bỏ khỏi thực đơn. Trái với quan niệm cho rằng chất béo luôn có hại, các chuyên gia cho biết đây là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong dầu và tham gia vào quá trình sản xuất hormone. Người mẹ có thể bổ sung chất béo tốt từ các loại hạt, hạt giống và cá béo.

Canxi cũng là dưỡng chất cần được duy trì sau sinh, đặc biệt với những phụ nữ đang cho con bú. Việc bổ sung đầy đủ canxi giúp bảo vệ sức khỏe xương, đồng thời hỗ trợ cân bằng nội tiết trong giai đoạn cơ thể còn nhiều biến động. Sữa, sữa chua, mè (vừng) và các loại ngũ cốc giàu canxi là những lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc uống đủ nước cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình hồi phục sau sinh. Theo bác sĩ Nandal, nước không chỉ giúp cơ thể duy trì các hoạt động chuyển hóa mà còn hỗ trợ sản xuất sữa và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Phụ nữ sau sinh nên uống khoảng 2,5-3 lít chất lỏng mỗi ngày. Ngoài nước lọc, nước dừa có thể giúp bổ sung chất điện giải, sữa chua uống hoặc sữa bơ (buttermilk) cung cấp lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, trong khi nước dùng gà hoặc canh đậu vừa bổ sung nước vừa tăng thêm lượng protein cho cơ thể.