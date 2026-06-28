Xem phim 18+, điều gì xảy ra?

Xem phim 18+ là thói quen của không ít người trong thời đại internet. Bên cạnh những lợi ích nhất định, việc lạm dụng nội dung này cũng kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe.

Trong thời đại Internet, xem phim 18+ là thói quen của rất nhiều người. Ảnh: Magnific.

Trong thời đại Internet, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận hàng triệu video và hình ảnh 18+ chỉ sau vài cú nhấp chuột. Không chỉ phổ biến hơn trước, các nội dung này cũng ngày càng đa dạng, từ những tác phẩm mang tính gợi cảm, chú trọng yếu tố cảm xúc cho người trưởng thành đến những sản phẩm chứa hình ảnh bạo lực, cưỡng ép hoặc các nội dung vi phạm pháp luật.

Giống nhiều loại hình giải trí khác, phim 18+ không hoàn toàn chỉ mang đến tác động tiêu cực. Nếu được sử dụng đúng cách và ở mức độ phù hợp, chúng có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Ngược lại, việc xem quá thường xuyên hoặc tiếp xúc với những nội dung độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, nhận thức về tình dục và chất lượng các mối quan hệ.

Xem phim 18 có thể mang lại lợi ích gì?

Theo Very Well Mind, thái độ của mỗi người đối với phim 18+ ảnh hưởng đáng kể đến cách họ nhìn nhận tác động của nó. Những người thường xuyên xem và có quan điểm tích cực về loại nội dung này thường cho rằng nó mang lại một số lợi ích như:

Giúp mở rộng hiểu biết về tình dục;

Cải thiện nhận thức và thái độ đối với đời sống tình dục;

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phim 18+ cũng thường được sử dụng cùng với thủ dâm - hành vi được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe khi diễn ra ở mức độ phù hợp. Thủ dâm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về cơ thể, xu hướng tình dục và những tưởng tượng của bản thân, đồng thời góp phần giảm căng thẳng và lo âu.

Đối với nam giới, việc xuất tinh thường xuyên, bao gồm cả thông qua thủ dâm, còn được cho là có thể hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt và có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn trong một số nghiên cứu.

Bên cạnh đó, việc xem phim 18+ kết hợp với thủ dâm cũng có thể là cách để khám phá cơ thể và nhu cầu tình dục của bản thân, từ đó tăng sự tự tin và cảm giác làm chủ chính mình. Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích này được ghi nhận rõ hơn ở phụ nữ.

Ở một số cặp đôi, việc cùng xem dạng phim này còn có thể giúp cải thiện mối quan hệ nếu cả hai đều có quan điểm cởi mở và đồng thuận. Một nghiên cứu cho thấy những cặp đôi cùng xem có xu hướng đánh giá mối quan hệ của mình tích cực hơn về khả năng giao tiếp, mức độ hài lòng trong đời sống tình dục và sự gắn kết so với những người chỉ xem một mình.

Xem phim 18+ với tần suất cao có thể dẫn đến tình trạng giảm nhạy cảm với tình dục. Ảnh: Inside Hook.

Xem phim 18+ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bên cạnh những lợi ích, việc tiếp xúc với các nội dung tình dục, kể cả không phải phim 18+, đều có thể ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi tình dục của con người. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc các nội dung khiêu dâm xây dựng hình ảnh tình dục thiếu thực tế, khiến người xem hình thành những kỳ vọng không phù hợp.

Những nội dung cổ súy hình thể phi thực tế, hành vi tình dục không an toàn, định kiến giới hoặc bạo lực có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Nguy cơ này đặc biệt lớn đối với thanh thiếu niên và người trẻ, khi nhận thức và xu hướng tình dục vẫn đang trong quá trình hình thành.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc xem phim 18+ với tần suất cao có thể dẫn đến tình trạng giảm nhạy cảm với tình dục. Ở nam giới xem thường xuyên, hoạt động của một số vùng não vốn được kích hoạt khi quan hệ tình dục có xu hướng giảm xuống.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh vẫn chưa thể khẳng định đây là hệ quả của việc xem phim 18+, hay những người vốn ít nhạy cảm với các kích thích tình dục lại có xu hướng tìm đến loại nội dung này nhiều hơn.

Điều quan trọng là sử dụng có chừng mực

Các chuyên gia cho rằng nếu lựa chọn xem phim 18+, người trưởng thành cần sử dụng ở mức độ vừa phải và không để việc này ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ hay đời sống tình dục thực tế.

Cũng giống nhiều hành vi mang lại cảm giác thỏa mãn khác, việc xem loại phim này quá mức có thể dẫn đến tình trạng lệ thuộc ở một số người, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, đời sống tình dục và chất lượng các mối quan hệ.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là tuyệt đối cấm đoán hay khuyến khích xem phim 18+, mà là hiểu rõ những lợi ích và rủi ro, đồng thời biết kiểm soát hành vi của bản thân để tránh những tác động tiêu cực về lâu dài.