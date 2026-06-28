Chi hơn 85 triệu đồng để xóa xăm, người phụ nữ ở TP.HCM đau đớn nhập viện

Tin lời tư vấn xóa xăm không để lại sẹo, người phụ nữ ở TP.HCM xuất hiện tình trạng sưng đỏ, đau rát như bỏng sau điều trị bằng laser và phải nhập viện.

Hình xăm của người phụ nữ sau khi xoá, bị sưng đỏ. Ảnh: BVCC.

Chị Hằng, ngụ TP.HCM, phải đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM thăm khám sau khi xuất hiện tình trạng sưng đỏ, đau rát và căng tức vùng da vừa xóa xăm bằng laser. Chị Hằng cho biết quyết định xóa hình xăm vì không còn muốn giữ lại. Chị tự tìm hiểu và chọn cơ sở thực hiện do ở gần nhà, không phải vì quảng cáo hay người quen giới thiệu.

Trước khi điều trị, chị được tư vấn rằng phương pháp xóa xăm sẽ không để lại sẹo. Chi phí cho mỗi lần thực hiện là 15,5 triệu đồng. Nếu đăng ký theo gói, tổng chi phí lên đến 85,5 triệu đồng và cơ sở cam kết điều trị cho đến khi hình xăm biến mất hoàn toàn.

Tuy nhiên, sau lần điều trị đầu tiên, vùng da xóa xăm xuất hiện cảm giác nóng rát như bị bỏng. Đến ngày thứ hai, khu vực này đỏ và sưng nhiều. Sang ngày thứ ba, tình trạng sưng lan xuống bàn chân khiến việc đi lại gặp khó khăn.

"Ngày thứ hai là lúc đau nhất. Sang ngày thứ ba thì đỡ đau hơn nhưng vùng da sưng căng, rất ngứa và đi lại rất bất tiện", chị Hằng kể.

Không phải cứ máy hiện đại là an toàn

Thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học quý II với chủ đề "Cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa" do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức ngày 28/6.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Anh Đào, Phó khoa Thẩm mỹ da, laser, IPL, sóng cao tần RF, vi kim RF hay siêu âm hội tụ đang trở thành những công nghệ quen thuộc trong điều trị các vấn đề về sắc tố, tổn thương mạch máu, sẹo, trẻ hóa da và triệt lông.

Ưu điểm của các thiết bị này là điều trị được nhiều bệnh lý và vấn đề thẩm mỹ, thời gian hồi phục ngắn và hiệu quả ngày càng cao. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi ca điều trị đều an toàn.

Bác sĩ Trần Vũ Anh Đào thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Đào cho hay hiệu quả và mức độ an toàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chẩn đoán chính xác, lựa chọn đúng bệnh nhân, sử dụng thiết bị phù hợp, cài đặt đúng thông số và chăm sóc sau thủ thuật. Thiết bị hiện đại chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình điều trị.

Thống kê tại khoa Thẩm mỹ da cho thấy các biến chứng liên quan đến thiết bị năng lượng chiếm khoảng 16% tổng số tai biến thẩm mỹ mà đơn vị tiếp nhận. Dù không phải nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất, nhiều trường hợp để lại hậu quả kéo dài.

Các biến chứng thường gặp gồm bỏng, nhiễm trùng, tăng sắc tố sau viêm, giảm sắc tố, sẹo phì đại, sẹo lồi và đỏ da kéo dài. Trên y văn thế giới cũng đã ghi nhận tổn thương mắt do laser, dù Bệnh viện Da liễu TP.HCM chưa tiếp nhận trường hợp tương tự.

Theo bác sĩ Đào, quan niệm "máy càng hiện đại thì càng an toàn" là đúng nhưng chưa đủ.

"Thiết bị chỉ là công cụ. Hiệu quả và độ an toàn phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của người sử dụng, từ chẩn đoán, hiểu tương tác giữa laser và mô, kinh nghiệm vận hành cho đến khả năng xử trí các tình huống có nguy cơ biến chứng", bác sĩ Đào nói.

Nhiều người không biết mình đã được điều trị bằng gì

Bác sĩ Đào cho biết khoa Thẩm mỹ da thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị da rỉ dịch kéo dài, vết thương chậm lành sau laser do thực hiện tại các cơ sở chưa được cấp phép.

Không ít người chỉ đến bệnh viện sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khi đã điều trị ở nhiều nơi nhưng vẫn còn sẹo đỏ kéo dài, sẹo phì đại, sẹo lồi hoặc rối loạn sắc tố nghiêm trọng.

Người bệnh được xoá sẹo bằng máy sóng cao tần RF tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Điều đáng chú ý là nhiều bệnh nhân không biết mình đã được điều trị bằng phương pháp gì, sử dụng loại thiết bị nào hay người trực tiếp thực hiện có phải bác sĩ hay không. Họ cũng không được hướng dẫn cách chăm sóc sau thủ thuật mà chỉ nhớ những lời quảng cáo như "làm một lần sẽ đẹp" hoặc "không để lại sẹo".

Theo bác sĩ Đào, để hạn chế nguy cơ biến chứng, người dân cần lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa đã được cấp phép, được bác sĩ trực tiếp khám và chỉ định điều trị.

Trước khi thực hiện, người bệnh cần khai báo đầy đủ các loại thuốc đang sử dụng, tiền sử sẹo lồi, nhiễm herpes, tình trạng da rám nắng cũng như các bệnh lý liên quan để bác sĩ đánh giá nguy cơ.

Sau điều trị, nếu xuất hiện các dấu hiệu như bỏng, phồng rộp, đau kéo dài, tăng hoặc giảm sắc tố hay hình thành sẹo, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc mà cần tái khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BVCC.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết laser và các công nghệ năng lượng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả điều trị trong da liễu thẩm mỹ.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các kỹ thuật này cần dựa trên bằng chứng lâm sàng, tuân thủ quy trình chuyên môn và được thực hiện bởi đội ngũ được đào tạo bài bản để bảo đảm an toàn cho người bệnh.