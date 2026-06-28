Em bé đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong những ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Sau những ca cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật cột sống, can thiệp tim mạch và ngoại khoa đầu tiên được thực hiện thành công, chiều 28/6, khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tiếp tục đón thêm một dấu mốc đáng nhớ khi em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời an toàn.

Sản phụ 29 tuổi nhập viện khi thai đủ 40 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh thứ tư của chị.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh đã tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến chuyển dạ. Sau khi đánh giá đầy đủ tình trạng mẹ và thai nhi, ê-kíp quyết định theo dõi sinh thường.

Vào lúc 15h55 ngày 28/6, em bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ. Bé trai nặng 3,9 kg, hồng hào, khỏe mạnh và nhanh chóng được da kề da với mẹ sau sinh.

Bé trai nặng 3,9 kg là ca sinh đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, với cân nặng 3,9 kg, đây là một trường hợp sinh thường không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ quá trình theo dõi chuyển dạ chặt chẽ, đánh giá đúng chỉ định và sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp sản khoa, ca sinh diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Người mẹ phục hồi tốt sau sinh, trong khi em bé bú tốt, các chỉ số sơ sinh bình thường và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo quy trình chuyên môn.

Việc đón em bé đầu tiên chào đời là dấu mốc đặc biệt đối với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Sự kiện này cho thấy hệ thống phòng sinh, trang thiết bị, quy trình chuyên môn cùng đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay từ những ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động.

Tiếng khóc chào đời của em bé đầu tiên không chỉ mở đầu cho hành trình lớn lên của một sinh linh mới, mà còn mở ra một hành trình mới của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - nơi những em bé được chào đời an toàn, những người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật cao và người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay trên chính quê hương mình.