Dấu hiệu xơ gan giai đoạn đầu nhiều người thường bỏ qua

Xơ gan giai đoạn đầu ít gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, cơ thể vẫn có thể phát đi những tín hiệu cảnh báo mà nhiều người dễ bỏ qua.

Người bệnh có thể xuất hiện các vết bầm tím trên cơ thể sau va chạm nhẹ. Ảnh: Very Well Health.

Xơ gan thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi phần gan còn lành vẫn có thể bù trừ cho vùng gan bị tổn thương. Vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi cơ thể đã xuất hiện các dấu hiệu rõ hơn. Việc nhận biết sớm những thay đổi bất thường này có ý nghĩa quan trọng, giúp người bệnh đi khám kịp thời và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Mệt mỏi kéo dài

Đây là triệu chứng thường gặp nhất ở người bị xơ gan giai đoạn đầu nhưng cũng là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất, theo Healthline. Gan đóng vai trò chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng để nuôi cơ thể. Khi các tế bào gan bị tổn thương, quá trình chuyển hóa này suy giảm khiến người bệnh luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống, làm việc một lúc đã mệt dù không vận động nhiều.

Ngoài ra, các phản ứng viêm mạn tính và sự tích tụ các chất chuyển hóa mà gan không còn xử lý hiệu quả cũng góp phần khiến cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức. Không ít người cho rằng mình chỉ thiếu ngủ, làm việc quá sức hoặc stress nên bỏ qua dấu hiệu quan trọng này.

Sụt cân và teo cơ dù không ăn kiêng

Một dấu hiệu khác thường gặp khác của xơ gan là cân nặng giảm dần dù người bệnh không chủ động giảm cân. Ban đầu, nguyên nhân chủ yếu là do chán ăn và hấp thu dinh dưỡng kém. Về sau, khi chức năng chuyển hóa của gan suy giảm nhiều hơn, cơ thể sẽ tăng phân hủy khối cơ để tạo năng lượng.

Vì vậy, người bệnh không chỉ gầy đi mà còn mất cơ rõ rệt, đặc biệt ở vùng cánh tay, vai và đùi. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi tình trạng suy giảm chức năng gan kéo dài.

Ngứa da và vàng mắt nhẹ

Khi gan hoạt động kém, bilirubin và muối mật không được đào thải hiệu quả sẽ tích tụ trong máu, theo Medical News Today. Ở giai đoạn đầu, nhiều người chưa vàng da rõ nhưng phần lòng trắng của mắt có thể ngả vàng nhẹ. Đồng thời, người bệnh xuất hiện cảm giác ngứa dai dẳng, đặc biệt vào ban đêm hoặc ở lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Khác với ngứa do dị ứng, tình trạng này thường không nổi mề đay và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng thông thường. Nếu ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt kèm vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu, người bệnh nên đi kiểm tra chức năng gan.

Dễ bầm tím và chảy máu hơn bình thường

Gan là nơi sản xuất phần lớn các yếu tố đông máu trong cơ thể. Khi các tế bào gan bị tổn thương, lượng protein tham gia quá trình đông máu giảm dần. Kết quả là người bệnh dễ xuất hiện các vết bầm tím sau va chạm nhẹ, chảy máu chân răng khi đánh răng, chảy máu cam hoặc khó cầm máu hơn khi bị xây xát.

Nhiễm ký sinh trùng cũng có thể gây tổn thương gan kéo dài

Theo Science Direct, một số bệnh ký sinh trùng cũng có thể làm tổn thương gan nếu không được điều trị. Điển hình là sán lá gan lớn và sán lá gan nhỏ.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín kỹ, ký sinh trùng có thể di chuyển đến gan và đường mật, gây viêm kéo dài, xơ hóa nhu mô gan hoặc tổn thương đường mật. Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ có biểu hiện mơ hồ như đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc tăng men gan.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, ngứa, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc tăng men gan, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và điều trị sớm. Việc phát hiện và xử trí kịp thời không chỉ giúp loại bỏ ký sinh trùng mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương gan kéo dài, xơ hóa và các biến chứng về sau.