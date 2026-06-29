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Sức khỏe

Bệnh nhân bị đứt rời trực tràng chưa từng ghi nhận tại Việt Nam

  • Thứ hai, 29/6/2026 09:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam bệnh nhân 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng sau hai ca mổ hậu môn. Bác sĩ phải xử trí dựa trên kinh nghiệm do chưa có phác đồ điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp, được đánh giá là lần đầu ghi nhận và xử trí tại Việt Nam, trong bối cảnh y văn thế giới hiện cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng. Trước đó khoảng 7-10 ngày, người bệnh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn.

Tuy nhiên, sau mổ, tình trạng ngày càng diễn biến nặng nên gia đình quyết định chuyển đến bệnh viện tuyến cuối.

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Hình ảnh không thấy thành trực tràng trên phim cộng hưởng từ. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện người bệnh bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng. Theo các bác sĩ, đây là tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam. Trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị chuẩn cho dạng tổn thương này.

Do chưa có hướng dẫn điều trị cụ thể, toàn bộ phương án xử trí được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chuyên môn cùng đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương của người bệnh. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và nỗ lực bảo tồn hậu môn tự nhiên.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải trải qua khoảng 3-4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi hậu môn tự nhiên.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên điều trị các bệnh lý hậu môn - trực tràng tại những cơ sở y tế có chuyên khoa sâu, tránh tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp tại nhà vì có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng hoặc phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Đối với các trường hợp xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật, người bệnh cần được chuyển sớm đến bệnh viện chuyên sâu để được xử trí kịp thời. Các cơ sở y tế tuyến dưới cũng nên chủ động hội chẩn với các bệnh viện chuyên khoa khi gặp ca bệnh phức tạp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng.

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