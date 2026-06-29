Chủ quan với bệnh, thanh niên 23 tuổi gánh hậu quả chỉ sau 1 tuần

Nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên 23 tuổi tự mua thuốc uống suốt một tuần. Đến khi nhập viện vì đau bụng dữ dội và sốt cao, bác sĩ phát hiện ruột thừa anh đã hoại tử.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vỡ ruột thừa. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BSNT Phùng Văn Quyên, khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, nam thanh niên 23 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, bụng chướng, sốt cao và cơn đau lan khắp ổ bụng.

Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu đau âm ỉ vùng bụng dưới. Do triệu chứng ban đầu không điển hình, anh cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa hoặc đau dạ dày nên tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Cơn đau tăng dần về cường độ, khu trú ở vùng bụng dưới bên phải rồi lan khắp ổ bụng, kèm sốt cao, mệt mỏi và ăn uống kém. Người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện E cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm ruột thừa cấp đã biến chứng vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc toàn thể - một tình trạng ngoại khoa nguy hiểm cần phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ca mổ, ê-kíp phát hiện ruột thừa đã hoại tử và vỡ. Hố chậu phải có nhiều dịch đục, giả mạc cùng ổ viêm lan rộng trong ổ bụng và được các quai ruột bao bọc xung quanh, khiến việc xử lý tổn thương trở nên phức tạp hơn nhiều so với một ca viêm ruột thừa thông thường.

Theo bác sĩ Quyên, nếu người bệnh đến viện khi ruột thừa mới viêm, phẫu thuật thường chỉ cần cắt bỏ ruột thừa và làm sạch vùng tổn thương. Tuy nhiên, khi ruột thừa đã vỡ, dịch mủ và vi khuẩn từ đường tiêu hóa sẽ tràn vào ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và hình thành các ổ áp xe. Lúc này, ngoài cắt ruột thừa, phẫu thuật viên còn phải hút sạch dịch mủ, rửa ổ bụng nhiều lần, đặt dẫn lưu và phối hợp điều trị kháng sinh kéo dài sau mổ.

Điều này cũng khiến thời gian nằm viện lâu hơn, chi phí điều trị tăng lên và nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật cao hơn đáng kể so với các trường hợp được phát hiện sớm.

Theo các bác sĩ, viêm ruột thừa là một trong những bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu do triệu chứng không điển hình.

Nhiều người chỉ đau âm ỉ quanh rốn, vùng thượng vị hoặc bụng dưới nên dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày hay đau bụng thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít trường hợp tự theo dõi hoặc tự mua thuốc điều trị tại nhà, làm mất "thời gian vàng" để xử trí.

Các bác sĩ cảnh báo nếu không được điều trị kịp thời, viêm ruột thừa có thể tiến triển từ viêm xung huyết sang viêm mủ, hoại tử rồi vỡ chỉ trong khoảng 24-72 giờ. Khi đó, vi khuẩn và dịch mủ sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, thậm chí xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng người bệnh.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện đau bụng kéo dài hoặc đau bụng có diễn biến bất thường. Đặc biệt, nếu cơn đau tăng dần, khu trú ở vùng hố chậu phải, kèm sốt, buồn nôn, nôn, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc các loại thuốc điều trị tiêu hóa có thể làm che lấp triệu chứng, khiến việc chẩn đoán khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.