Sai lầm của Negav

Làn sóng tẩy chay Negav bùng nổ trở lại, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn trước. Việc liên tiếp có những bước đi sai lầm khiến sự nghiệp của nam rapper lung lay dữ dội.

Hiếm có nghệ sĩ nào vướng khủng hoảng mà có thể quay lại nhanh như Negav. Chưa đầy hai tháng sau loạt ồn ào, từ phát ngôn gây sốc về việc bỏ học, bình luận phản cảm, nam rapper đã xuất hiện trở lại ở concert Anh trai “say hi” day 2. Từ thời điểm đó đến hiện tại, Negav vẫn hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh liên tục tham dự các sự kiện lớn nhỏ, phát hành sản phẩm và mới nhất là trở lại Anh trai “say hi” mùa 2.

Tưởng như sóng gió đã đi qua với Negav, song sự trở lại quá nhanh và dày đặc trên truyền thông khiến không ít người bất bình. Từ đó, chỉ cần một tranh cãi nhỏ nổ ra cũng đủ để châm ngòi làn sóng tẩy chay bùng phát trở lại.

Làn sóng tẩy chay hướng vào Negav

Làn sóng tẩy chay trở lại giữa thời điểm Negav sắp bước vào hành trình tại Anh trai “say hi” mùa 2 - cuộc thi từng là bệ phóng giúp sự nghiệp của nam rapper thăng tiến vượt bậc.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Negav tham dự một chiến dịch truyền thông của nhãn hàng dành cho phụ nữ. Tranh cãi nổ ra khi nhiều khán giả cho rằng nam rapper từng có hành động thiếu tôn trọng phụ nữ trong quá khứ, đi ngược lại giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Sau vụ việc, những bài viết và video ghi lại hoạt động của Negav trong thời gian trở lại sau ồn ào được lan truyền trên mạng xã hội. Từ những hình ảnh này, khán giả cho rằng nam rapper vẫn chưa cho thấy sự trưởng thành và hối lỗi.

Giữa tranh cãi, động thái trên trang cá nhân của Negav tiếp tục gây bàn tán. Nam rapper chia sẻ lại một dòng trạng thái có nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Tuy nhiên, bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ không đồng tình, cho rằng nam rapper dường như vẫn chưa thấy lỗi sai của bản thân.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết đã gửi thư phản đối sự có mặt của Negav tại các đêm diễn sắp tới, điển hình là hai lễ hội âm nhạc ở Hải Phòng (30/8) và Quy Nhơn (1/9). Dưới các bài đăng quảng bá những sự kiện này cũng xuất hiện nhiều bình luận tẩy chay nam rapper. Trước áp lực dư luận, Negav đã bị xóa tên trong danh sách nghệ sĩ ở hai đêm nhạc trên.

Gần nhất, chiều 21/8, mạng xã hội lan truyền bài viết của Công ty luật PN Legal, đơn vị cho biết được ủy quyền bởi Negav, cảnh báo những hành vi xuyên tạc, vu khống thời gian gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nam rapper. Bài viết kèm theo văn bản từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao (A05).

Tuy nhiên, ngay sau đó, fanpage chính thức của A05 phát đi thông báo, cho biết cơ quan đang mời làm việc các cá nhân liên quan đến bài đăng trên để xác minh và làm rõ nội dung trong văn bản.

Lùm xùm kể trên tiếp tục tạo làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh Negav.

Đến sáng 22/8, phía Negav vẫn giữ im lặng trước loạt ồn ào những ngày qua.

Dư luận không dễ quên, không chấp nhận thái độ chối bỏ trách nhiệm

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định làn sóng tẩy chay Negav thời điểm này không chỉ là phản ứng nhất thời mà còn là một sự phán xét đạo đức mang tính cộng đồng.

“Trước đây, khi scandal của Negav mới nổ ra, người ta phẫn nộ vì câu chuyện cá nhân; nhưng lần này, sự phẫn nộ bắt nguồn từ việc một thương hiệu lớn, có uy tín lâu năm với phụ nữ, lại hợp tác với một gương mặt từng bị cáo buộc có hành vi làm tổn thương chính nhóm đối tượng đó. Khi khủng hoảng cũ chưa được giải tỏa, việc tái xuất trong một chương trình có quy mô lớn bị xem là bước ‘tẩy trắng’, hợp thức hóa hình ảnh”, anh giải thích.

Chưa kể, việc Negav quay lại sân khấu quá nhanh khiến nhiều người cảm thấy anh “lướt sóng dư luận”, không thực tâm sửa chữa, hối lỗi. Từ đó, làn sóng tẩy chay càng diễn ra mạnh mẽ hơn.

Theo chuyên gia, Negav hiện tại không còn có thể “im lặng đợi mọi thứ lắng xuống”. Chiến lược này từng hiệu quả với một số trường hợp trong quá khứ, nhưng hiện nay, bối cảnh đã khác, công chúng và mạng xã hội cũng đã khác. Gen Z - thế hệ dẫn dắt dư luận hôm nay - không dễ quên, và họ không chấp nhận thái độ “chối bỏ trách nhiệm”.

“Nếu Negav chọn cách tiếp tục hoạt động mà không có bất kỳ hành động hối lỗi nào, anh có thể vẫn giữ được một nhóm fan trung thành, nhưng sẽ đánh mất niềm tin của đa số khán giả trung lập, những người quyết định sự nghiệp lâu dài của một nghệ sĩ”, Hồng Quang Minh nói.

Negav đang bị dư luận phản ứng.

Ông cũng cho rằng trước hết, Negav nên tạm dừng toàn bộ hoạt động công khai để lắng nghe dư luận một cách nghiêm túc và đánh giá lại hệ quả từ những việc mình gây ra. Đồng thời, nên có một cuộc đối thoại minh bạch, chia sẻ hành trình đối diện với sai lầm, thể hiện nỗ lực thực sự để thay đổi và chuộc lỗi. Quan trọng hơn hết, Negav cần xây dựng lại niềm tin chứ không chỉ là hình ảnh.

Theo chuyên gia, việc tẩy chay không nhằm hủy hoại một cá nhân, mà là một cách công chúng thể hiện giới hạn chấp nhận của xã hội. Trong trường hợp của Negav, khi các vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết minh bạch và không có nỗ lực tái hòa nhập đúng chuẩn mực, việc tiếp tục ủng hộ vô điều kiện sẽ vô tình làm mờ ranh giới giữa tài năng và tư cách, giữa nghệ sĩ và trách nhiệm xã hội.

“Việc tiếp tục ủng hộ Negav trong thời điểm này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm rằng, chỉ cần có lượng fan đủ đông, nghệ sĩ có thể trở lại bất chấp sai lầm quá khứ. Điều này đi ngược lại xu hướng toàn cầu, nơi người nổi tiếng không chỉ được đánh giá qua sản phẩm nghệ thuật, mà còn bởi ảnh hưởng đạo đức và hình mẫu xã hội mà họ đại diện”, ông Hồng Quang Minh nhấn mạnh.