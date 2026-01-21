Sách hay chào mừng Đại hội Đảng XIV

Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử” do PGS.TS Vũ Trọng Lâm chủ biên là tư liệu giá trị giúp bạn đọc nhìn lại quá trình trưởng thành, đổi mới tư duy và hoạch định đường lối của Đảng qua 13 kỳ Đại hội. Với phân tích sâu sắc về các quyết sách mang tính lịch sử, ấn phẩm góp phần bồi đắp niềm tin, tự hào và nhận thức chính trị vững chắc cho cán bộ, đảng viên trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: Nhân Dân.