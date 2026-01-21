Sách hay chào mừng Đại hội Đảng XIV

|
Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử” do PGS.TS Vũ Trọng Lâm chủ biên là tư liệu giá trị giúp bạn đọc nhìn lại quá trình trưởng thành, đổi mới tư duy và hoạch định đường lối của Đảng qua 13 kỳ Đại hội. Với phân tích sâu sắc về các quyết sách mang tính lịch sử, ấn phẩm góp phần bồi đắp niềm tin, tự hào và nhận thức chính trị vững chắc cho cán bộ, đảng viên trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: Nhân Dân.
Bộ truyện ký Người đi muôn trùng non nước và Theo dấu chân Người của GS.TS Trình Quang Phú là những tác phẩm giàu xúc cảm và công phu, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng và dấu chân Người qua nhiều quốc gia.
Tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một công trình lý luận - thực tiễn đặc sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng sắc bén. Qua phân tích sâu sắc về đường lối lãnh đạo, tổ chức và đoàn kết dân tộc, cuốn sách tổng kết kinh nghiệm chống Mỹ cứu nước đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hành trình xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
NXB Chính trị quốc gia Sự thật tái bản ba bộ sách lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập) và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa (2 tập). Đây là hệ thống tư liệu chính thống, có giá trị lý luận - thực tiễn sâu sắc, khẳng định tư tưởng vĩ đại, tầm vóc thời đại và những cống hiến trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tác phẩm Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên! do Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, tập hợp những bài viết, bài phát biểu sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về con đường cách mạng và xây dựng đất nước. Với tinh thần “Quyết đánh và Quyết thắng”, “Biết đánh và Biết thắng”, Đại tướng phân tích cội nguồn thắng lợi của dân tộc và khẳng định để phát triển đất nước, chúng ta cũng phải “Quyết tiến lên và Biết tiến lên”.
Cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới do PGS.TS Vũ Trọng Lâm chủ biên giới thiệu 50 di sản tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Sách tôn vinh "quyền lực mềm" của di sản trong việc khẳng định bản sắc và nâng tầm vị thế quốc gia. Bố cục khoa học, hình ảnh chọn lọc công phu giúp độc giả như được trải nghiệm không gian di sản trải dài khắp đất nước.
Tác phẩm Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn do TS Đinh Quanh Thành chủ biên tập hợp các bài viết chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách phân tích giá trị trường tồn của con đường mà Người lựa chọn đồng thời góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
