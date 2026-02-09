Thế giới có bao nhiêu bạc?

Kho bạc trên mặt đất của toàn nhân loại chỉ vỏn vẹn 30.000 tấn, trị giá không quá 100 tỷ nhân dân tệ, tức là nhỏ hơn nhiều so với quy mô tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Bạc là một sản phẩm đầu tư rất kỳ diệu. Trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ sau khủng hoảng tài chính, bạc và vàng đã tăng giá liên tiếp cùng với sự mất giá của đồng đô-la Mỹ. Khi nền kinh tế thực sự phục hồi, do nhu cầu công nghiệp khổng lồ, bạc sẽ thể hiện các đặc tính của một loại nguyên liệu thô công nghiệp, giá trị của nó tăng cao cùng với mối quan hệ cung - cầu. Đây là một lợi thế kép hết sức độc đáo.

Trên thị trường bạc thế giới hiện tại, tỷ lệ giữa bạc thực chất so với “bạc trên giấy” là cực kỳ chênh lệch 1:100. Đằng sau 100 ounce “bạc trên giấy” được giao dịch, chỉ có 1 ounce bạc thực chất mà thôi. Nếu như nói rằng chiếc đòn bẩy với tỷ lệ 1:50 của thị trường tài chính cuối cùng dẫn tới cơn sóng thần tài chính càn quét thế giới, vậy thì thị trường bạc - vốn lớn gấp đôi tỷ lệ này, thực sự đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng đột biến rút bạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Thị trường và sản lượng bạc thế giới ẩn chứa nhiều khúc mắc. Ảnh: Bullion Hunts.

Một thị trường bạc cực kỳ méo mó, có đòn bẩy cao và quy mô cực kỳ nhỏ đang ẩn chứa năng lượng tiềm tàng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính thế giới!

Khi Greenspan và những người khác thảo luận vào năm 1995 rằng giá vàng tăng vọt có thể làm giảm nợ công của Mỹ một cách hiệu quả, họ chắc mẩm rằng mình sẽ nắm phần thắng. Do Mỹ và châu Âu kiểm soát tổng cộng hơn 20.000 tấn vàng dự trữ tại Ngân hàng Trung ương, nên họ có sức mạnh định giá không thể nghi ngờ trên thị trường vàng thực chất.

Cộng với việc trục lợi ích Phố Wall - London sở hữu quyền kiểm soát tuyệt đối với thị trường hàng hóa tương lai (vàng) và các sản phẩm phái sinh khác liên quan đến vàng, họ có thể thực hiện điều tiết giá vàng và yểm hộ sự rút lui “chế độ thành kiến” của đồng đô-la. Trong lúc giảm đáng kể các khoản nợ của chính phủ, họ tiếp tục duy trì tình trạng bá quyền tiền tệ thế giới của đồng đô-la, thực hiện màn “hạ cánh” nhẹ nhàng của cuộc khủng hoảng của đồng tiền này.

Tuy nhiên, họ đã bỏ qua một biến số quan trọng, đó chính là bạc.

Do quán tính lịch sử của giá vàng - bạc và năng lượng tương tác tâm lý rõ rệt giữa thị trường vàng bạc, nếu giá bạc thế giới gia tăng đột ngột và dữ dội, nó sẽ phá vỡ nhịp độ gia tăng của giá vàng. Tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính thế giới – vốn được kích hoạt từ sự mất kiểm soát giá bạc, sẽ chẳng khác gì thế “Ngưu hỏa trận” lan tràn khắp nơi, tác động trực tiếp đến thế trận của thị trường vàng.

Nếu nguồn cung bạc thực chất cạn kiệt, tình trạng vi phạm hợp đồng sẽ xuất hiện với quy mô lớn trên thị trường hàng hóa tương lai (bạc) của New York. Các nhà đầu tư - vốn cực kỳ háo hức với bạc thực chất ngay lập tức đổ xô đi rút lượng bạc (đang ở tình trạng cho phép trao đổi) lên tới 50 triệu ounce sẵn có trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai New York.

Khi mọi người hoàn toàn thất vọng về thị trường “bạc trên giấy” ở New York, họ sẽ đổ xô đến thị trường “bạc thực chất” ở London. Tuy nhiên, họ sẽ phát hiện ra rằng thị trường “bạc thực chất” (chỉ có 75 triệu ounce bạc thực chất) này, hóa ra lại toàn là “tài khoản không thực chất” và hầu hết các chủ sở hữu bạc chỉ là chủ sở hữu (vàng bạc) không được xác nhận (là đang sở hữu vàng bạc thực chất).

Đồng thời, những tin tức khủng khiếp trên thị trường bạc sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng đột biến rút vàng trên thị trường vàng. Đừng quên, đây cũng là một trò chơi nắp chai với tỷ lệ khủng khiếp 1: 100.

Vào thời điểm này, cả thế giới đột nhiên thấy rằng thì ra vàng bạc chính là viên gạch nền móng đang bị chôn sâu dưới lòng đất của tòa nhà chọc trời mang tên tiền tệ tín dụng của thế giới. Một khi nền móng này bị lung lay thì thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, và thị trường sản phẩm phái sinh tài chính với hàng trăm tỷ đô-la - được xây dựng dựa trên tiền tệ tín dụng, sẽ còn rung chuyển dữ dội hơn nữa!

Đến lúc đó, thị trường tài chính trên toàn thế giới đều phải dựa vào sự cứu trợ của chính phủ.

Tuy nhiên khi ấy, chính phủ châu Âu và châu Mỹ đã hoàn toàn bất lực. Rốt cuộc, bạc không phải là thứ có thể tùy ý tạo ra từ kế hoạch “nới lỏng định lượng”. Nguồn dự trữ bạc khổng lồ của chính phủ châu Âu và châu Mỹ được bán sạch trong vài thập kỷ qua, do đó họ đã mất đi những con chip quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường.