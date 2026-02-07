Trò chơi giữa 1 nắp và 100 cái chai trên thị trường bạc

Nếu nói rằng trò chơi nắp chai với tỷ lệ 1:50 cuối cùng gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, thì trò chơi trên thị trường vàng và bạc thậm chí còn điên rồ hơn thế, với tỷ lệ là 1:100!

Thị trường bạc: Trò chơi giữa 1 nắp chai và 100 cái chai

Hệ thống dự trữ một phần vốn là một hệ thống nhằm “khuếch đại” tiền tệ được ngành ngân hàng sử dụng. Khi mỗi đồng USD do ngân hàng trung ương tạo ra được gửi vào hệ thống ngân hàng, hệ thống ngân hàng có thể khuếch đại nó gấp 10 lần và xuất ra theo đường tín dụng.

Nói một cách trực quan, cốt lõi của hệ thống dự trữ một phần là chơi một trò chơi với 10 cái chai nhưng chỉ có 1 nắp. Tiền của người gửi giống như một cái nắp, còn ngân hàng - đóng vai trò cái chai, dựa trên cái nắp đó để cho vay tín dụng và khuếch đại lên 10 lần. Chỉ cần bất cứ lúc nào chúng ta nhìn vào cái chai cũng thấy có nắp ở trên thì trò chơi sẽ không lộ tẩy, bằng không sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng đột biến rút tiền gửi, nghiêm trọng hơn là khủng hoảng kinh tế.

Càng nhiều chai tương ứng với một nắp thì độ khó của trò chơi càng lớn, và rủi ro “end game” càng cao. Các tổ chức tài chính lớn sụp đổ trong “Cơn sóng thần tài chính” năm 2008 đều là do họ đã chơi một cách điên cuồng và không có điểm dừng. Trong thời điểm điên rồ nhất, những tổ chức này chơi tới mức 1 chiếc nắp phải đậy cho 50 cái chai, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ sụp đổ theo dây chuyền.

Đằng sau mỗi thỏi bạc là một phép tính siêu thực. Ảnh: Discovery Alert.

Trên thị trường bạc thế giới hiện nay, đằng sau mỗi ounce bạc (thực chất), có tới 100 ounce hợp đồng giấy khác nhau tuyên bố sở hữu nó! Sau khi trải qua 100 lần phóng đại, giao dịch bạc dường như đang trong trạng thái bùng nổ cung - cầu, giao dịch sôi động và thị trường thịnh vượng.

Trong một thị trường “bạc trên giấy” đang bị bong bóng hóa siêu cấp như vậy, cuối cùng mức giá cũng được phát hiện ra một cách hợp lý. Đây là mức giá cực kỳ rẻ rúng của bạc, và nhìn qua thì có vẻ nguồn cung bạc là vô cùng vô tận. Sử dụng khối lượng giao dịch “bạc trên giấy” lên tới 99% để kiểm soát hoàn toàn mức giá giao dịch bạc thực chất vốn chỉ có 1%, đây quả là một ý tưởng thiên tài. Miễn là 99% những người nắm giữ “bạc trên giấy” không đến để đòi đổi bạc thực chất, thì với trò chơi này, người ta có thể “kê cao gối ngủ”.

Kẻ quyết định cuối cùng về giá bạc chính là đồng USD - loại tiền tệ mà các ngân hàng quốc tế không bao giờ thiếu, chứ không phải là mối quan hệ cung - cầu thực sự của bạc.

Thật nực cười là ngay cả trên thị trường vàng bạc London, vốn được coi là chuyên giao dịch “bạc thực chất”, đại đa số các giao dịch của nó không phải là giao kèo “thực chất” mà vẫn là giao kèo thông qua “bạc trên giấy”, họ tự coi đó là “bạc thực chất”. Loại tài khoản này có tên khoa học gọi là “tài khoản phi vật lý”. Theo định nghĩa của Hiệp hội Thị trường Vàng London: “Đây là tài khoản không có khối kim loại cụ thể tương ứng với nó.

Thứ mà khách hàng sở hữu chỉ là sự cam kết đối với khối kim loại... Giao dịch thực hiện thông qua tài khoản của người vay và người cho vay dựa trên số dư của khoản vay. Người sở hữu tài khoản không trực tiếp sở hữu khối kim loại vàng hoặc bạc cụ thể, nhưng sẽ được thế chấp bằng kho kim loại của đơn vị giao dịch sở tại của tài khoản đó. Khách hàng là chủ sở hữu (của vàng và bạc) mà không có xác nhận thực tế.” Có thể thấy câu cuối cùng là thành thực nhất: Người sở hữu “bạc trên giấy” kỳ thực là chủ sở hữu (của vàng và bạc) mà “không có xác nhận thực tế”.