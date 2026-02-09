Tác dụng không ngờ của mật ong

Mật ong có tác dụng thải độc, bồi bổ cơ thể. Tùy vào mục đích sử dụng, chúng ta có thể dùng mật ong ở nhiều thời điểm trong ngày. Mỗi thời điểm mang tới một công dụng khác nhau.

Mật ong có thể uống ở nhiều thời điểm trong ngày. Ảnh minh họa: D.M.X.

Ngày nay, các loại thực phẩm con người ăn hàng ngày chứa nhiều loại chất độc hóa học như thuốc trừ sâu. Vì không thể hoàn toàn tránh tiếp xúc với chúng, cũng không thể loại bỏ triệt để nguồn gây độc tố ở thực phẩm, nên ta cần phải tìm cách thải độc hợp lý. Sử dụng mật ong là phương pháp thải độc đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm.

Ong hút mật từ các bông hoa, enzyme trong cơ thể chúng sẽ ủ các loại vitamin, khoáng chất và acid amin khác, chuyển hóa polysaccharide [1] trong mật hoa thành monosaccharide glucose [2] và fructose mà cơ thể người có thể hấp thu trực tiếp. Mật ong có hàm lượng nước dưới 10%, được bảo quản trong tổ ong và dùng sáp ong bịt kín.

Tác dụng của mật ong

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu chất dinh dưỡng, có mùi thơm, tính kiềm, vị ngọt và lành tính. Theo Bản thảo cương mục [3], mật ong có năm công dụng chính: Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng huyết, dưỡng ẩm và giảm đau. Sách y học cổ cũng chỉ ra rằng ăn mật ong rất tốt cho tai mũi họng, bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe của người bị suy nhược cơ thể. Bên cạnh đó, mật ong còn hỗ trợ điều trị chứng phế hỏa, bổ sung glycogen, có khả năng thải độc tuyệt vời và bảo vệ gan.

- Mật ong có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, uống mật ong thường xuyên sẽ giúp khử trùng và sát khuẩn khoang miệng.

- Mật ong chứa nhiều loại enzyme và khoáng chất. Uống mật ong giúp bổ sung thể lực nhanh chóng, xua tan mệt mỏi do học tập và làm việc, tăng cường khả năng miễn dịch.

- Sau khi uống mật ong, các chất dinh dưỡng sẽ đi vào máu, cải thiện thành phần của máu, tăng cường chức năng của cơ tim, giúp điều hòa huyết áp, thúc đẩy hoạt động của não bộ và chức năng tim mạch.

- Theo một khảo sát trên 200 người già hơn 100 tuổi thì có tới 143 người sử dụng mật ong, từ đó có thể thấy mật ong có tác dụng bồi bổ cơ thể và giúp kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, mật ong hỗ trợ bảo vệ gan, thúc đẩy tái tạo tế bào gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, mật ong còn hỗ trợ nhuận tràng.

Thời gian thích hợp để uống mật ong

- Uống mật ong vào buổi sáng

Giúp bổ sung nhanh năng lượng cho cơ thể, giữ tinh thần sảng khoái suốt ngày dài. Mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy, hãy hòa một thìa mật ong vào nước lạnh hoặc nước ấm và uống khi đói. Tuy nhiên, người có dạ dày yếu phải cẩn thận, vì uống nước mật ong khi đói sẽ làm tăng nồng độ acid, dễ gây tiêu chảy và viêm dạ dày. Tốt nhất nên hòa mật ong với nước ấm khoảng 30°C.

- Uống mật ong vào buổi chiều

Khoảng thời gian 2-4 giờ chiều hằng ngày là thời điểm cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng và mệt mỏi nhất, con người thường trong trạng thái “buồn miệng”. Lúc này, uống một cốc nước mật ong ấm không chỉ giúp đầu óc tỉnh táo hơn, mà còn bổ sung lượng đường cùng năng lượng cần thiết để học tập và làm việc. Ngoài ra, pha mật ong với sữa chua hoặc nước ép trái cây sẽ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

- Uống mật ong trước khi đi ngủ

Đông y khuyên rằng: “Buổi sáng uống nước muối, buổi tối uống nước mật ong.” Mật ong rất giàu glucose cùng vitamin, giúp điều hòa chức năng hệ thần kinh của não, do đó uống một ly nước mật ong trước khi đi ngủ giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Uống mật ong trước khi ăn:

Một nghiên cứu chỉ ra rằng nên uống mật ong 60-90 phút trước khi ăn. Mật ong có tác dụng điều hòa lượng acid trong dạ dày, tránh tình trạng tiết ra quá nhiều hoặc quá ít, giảm sự kích thích của thức ăn lên niêm mạc dạ dày. Người bị tiết quá nhiều acid dạ dày hoặc viêm dạ dày phì đại [4], đặc biệt là người bị viêm loét dạ dày, tá tràng nên uống một cốc nước mật ong ấm trước khi ăn một tiếng rưỡi. Đối với người bị thiếu acid dạ dày hoặc viêm dạ dày teo [5], nên ăn ngay sau khi uống nước mật ong.

- Uống mật ong sau ăn

Mật ong có tác dụng điều tiết chức năng đường tiêu hóa và điều hòa acid dạ dày. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày có xu hướng suy giảm, nhu động ruột già trở nên chậm hơn. Uống một cốc nước mật ong sau bữa ăn giúp quá trình tiêu hóa, hấp thu và đại tiện dễ dàng hơn, từ đó đào thải độc tố trong cơ thể. Bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa nên dựa theo bệnh của mình để lựa chọn thời điểm uống mật ong phù hợp.

[1] Hoạt chất có khả năng điều trị ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá tình tái tạo máu, thải độc và thanh lọc cơ thể.

[2] Được sử dụng để lưu trữ và chuyển hóa thành năng lượng.

[3] Từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược liệu được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ XVI, đầu thời nhà Minh.

[4] Ngoài kiểu viêm dạ dày phì đại thực thụ (nếp niêm mạc thô to) còn có thể nổi cục, thể khảm, thể polipe, thể giả u.

[5] Ban đầu niêm mạc phẳng, về sau mất dần nếp, teo, nhạt màu, có mạch máu nổi.