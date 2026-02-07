Ai không nên ăn gừng?

Gừng là một vị thuốc, đồng thời cũng được dùng thường xuyên trong cuộc sống như một loại gia vị. Khi dùng gừng, cần có một số lưu ý để phát huy được công dụng của vị thuốc quý này.

Không nên uống trà gừng, ăn gừng nhiều vào buổi tối vì dễ gây nóng trong người. Ảnh minh họa: L.C.

Gừng có công dụng dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, vì nó có tác dụng dược lý nên khi sử dụng cần lưu ý những điều sau:

Thời điểm phù hợp để ăn gừng

Tất cả các loại thực phẩm đều có thời điểm ăn phù hợp. Trong sách y học cổ ghi rằng: “Trong một năm, không ăn gừng vào mùa thu. Trong một ngày, không ăn gừng vào ban đêm.” Mùa thu thời tiết hanh khô, phổi dễ bị tổn thương. Nếu ăn gừng cay nồng vào mùa thu sẽ dễ làm tổn thương phổi, tăng tình trạng mất nước.

Ngoài ra, không nên ăn gừng vào buổi tối vì gừng vị cay, tính nhiệt, chứa nhiều tinh dầu, gingerol, nhựa và tinh bột, có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, kích thích tiết dịch vị dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa, nên dễ gây nóng trong người, không tốt cho cơ thể.

Người nên hạn chế ăn gừng

Nhóm người không nên ăn gừng trong thời gian dài bao gồm: người bị âm hư hỏa vượng, mắt đỏ và nóng trong; hoặc người bị mụn nhọt lở loét, viêm phổi, sưng phổi, lao phổi, loét dạ dày, viêm túi mật, viêm thận bể thận, đái tháo đường và trĩ.

Gừng tính nhiệt, khi ăn sẽ làm lòng bàn tay, bàn chân nóng lên, khô da, dễ cảm thấy bức bối. Người có thể chất âm hư thường cảm thấy khô nóng, ăn gừng vào sẽ khiến tình trạng âm hư càng nặng hơn.

Người bị nóng trong, ho khan, nhiệt miệng nôn mửa, hôi miệng, trĩ cấp, lở loét cũng cần hạn chế ăn gừng.

Bệnh nhân viêm gan nếu ăn gừng thường xuyên dễ dẫn đến chứng can hỏa vượng. Lúc này, uống trà táo gai hoặc trà hoa cúc có thể giảm được tình trạng khô nóng do gừng gây ra.

Không phải ăn nhiều gừng là tốt

Thời tiết mùa hè thường nóng nực, mọi người hay bị khô miệng, háo nước, khó thở, đổ nhiều mồ hôi. Gừng tính cay nóng, nên hạn chế ăn vào mùa này. Ăn quá nhiều gừng một lúc sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều gingerol gây hại cho thận. Do đó, chỉ nên cho vài lát gừng khi nấu các món ăn hoặc nấu canh.

Không ăn gừng đã bị hỏng

Gừng để quá lâu sẽ sinh ra loại chất có độc tính cao, khiến tế bào gan bị hoại tử, từ đó gây nên các bệnh như ung thư gan và ung thư thực quản.

Không ăn gừng khi uống rượu

Theo Đông y, ăn gừng và uống rượu trong thời gian dài dễ hình thành nhiệt, ảnh hưởng đến thị lực, khiến bệnh trĩ nghiêm trọng hơn.