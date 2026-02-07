Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Ai không nên ăn gừng?

  • Thứ bảy, 7/2/2026 20:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gừng là một vị thuốc, đồng thời cũng được dùng thường xuyên trong cuộc sống như một loại gia vị. Khi dùng gừng, cần có một số lưu ý để phát huy được công dụng của vị thuốc quý này.

Gung anh 1

Không nên uống trà gừng, ăn gừng nhiều vào buổi tối vì dễ gây nóng trong người. Ảnh minh họa: L.C.

Gừng có công dụng dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, vì nó có tác dụng dược lý nên khi sử dụng cần lưu ý những điều sau:

Thời điểm phù hợp để ăn gừng

Tất cả các loại thực phẩm đều có thời điểm ăn phù hợp. Trong sách y học cổ ghi rằng: “Trong một năm, không ăn gừng vào mùa thu. Trong một ngày, không ăn gừng vào ban đêm.” Mùa thu thời tiết hanh khô, phổi dễ bị tổn thương. Nếu ăn gừng cay nồng vào mùa thu sẽ dễ làm tổn thương phổi, tăng tình trạng mất nước.

Ngoài ra, không nên ăn gừng vào buổi tối vì gừng vị cay, tính nhiệt, chứa nhiều tinh dầu, gingerol, nhựa và tinh bột, có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, kích thích tiết dịch vị dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa, nên dễ gây nóng trong người, không tốt cho cơ thể.

Người nên hạn chế ăn gừng

Nhóm người không nên ăn gừng trong thời gian dài bao gồm: người bị âm hư hỏa vượng, mắt đỏ và nóng trong; hoặc người bị mụn nhọt lở loét, viêm phổi, sưng phổi, lao phổi, loét dạ dày, viêm túi mật, viêm thận bể thận, đái tháo đường và trĩ.

Gừng tính nhiệt, khi ăn sẽ làm lòng bàn tay, bàn chân nóng lên, khô da, dễ cảm thấy bức bối. Người có thể chất âm hư thường cảm thấy khô nóng, ăn gừng vào sẽ khiến tình trạng âm hư càng nặng hơn.

Người bị nóng trong, ho khan, nhiệt miệng nôn mửa, hôi miệng, trĩ cấp, lở loét cũng cần hạn chế ăn gừng.

Bệnh nhân viêm gan nếu ăn gừng thường xuyên dễ dẫn đến chứng can hỏa vượng. Lúc này, uống trà táo gai hoặc trà hoa cúc có thể giảm được tình trạng khô nóng do gừng gây ra.

Không phải ăn nhiều gừng là tốt

Thời tiết mùa hè thường nóng nực, mọi người hay bị khô miệng, háo nước, khó thở, đổ nhiều mồ hôi. Gừng tính cay nóng, nên hạn chế ăn vào mùa này. Ăn quá nhiều gừng một lúc sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều gingerol gây hại cho thận. Do đó, chỉ nên cho vài lát gừng khi nấu các món ăn hoặc nấu canh.

Không ăn gừng đã bị hỏng

Gừng để quá lâu sẽ sinh ra loại chất có độc tính cao, khiến tế bào gan bị hoại tử, từ đó gây nên các bệnh như ung thư gan và ung thư thực quản.

Không ăn gừng khi uống rượu

Theo Đông y, ăn gừng và uống rượu trong thời gian dài dễ hình thành nhiệt, ảnh hưởng đến thị lực, khiến bệnh trĩ nghiêm trọng hơn.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Gừng Gừng Táo gai Háo nước Trĩ Tiêu hóa

    Đọc tiếp

    Ai da khien be gai 12 tuoi tu tu gay rung dong nuoc My? hinh anh

    Ai đã khiến bé gái 12 tuổi tự tử gây rúng động nước Mỹ?

    58 phút trước 20:44 7/2/2026

    0

    Ngày 9 tháng 9 năm 2013, các tờ báo và kênh thời sự khắp nước Mỹ tràn ngập tin tức về vụ việc của Rebecca Sedwick, bé gái 12 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa tháp của nhà máy xi-măng bị bỏ hoang tại Florida.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý