Phương pháp thải độc bằng gừng ít người biết

Từ xa xưa, gừng đã được dùng như một vị thuốc. Ngoài tác dụng làm ấm cơ thể, khử hàn, gừng còn có tác dụng thải độc, ngăn ngừa sỏi mật.

Gừng là một vị thuốc, gia vị quen thuộc có tác dụng thải độc. Ảnh minh họa: D.L.

Gừng (hay khương) có vị cay, tính nhiệt. Theo dân gian, gừng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người, thường được sử dụng trong các bài thuốc Đông y. Cả rễ, vỏ và lá gừng đều có thể làm thuốc.

Ngày nay, con người dễ bị nhiễm lạnh do thể chất hư hàn (sợ lạnh, tay chân lạnh) hoặc vì nhiều nguyên nhân khác như: ở trong phòng điều hòa quá lâu vào mùa hè, không giữ cơ thể đủ ấm vào mùa đông rét buốt, ít vận động, áp lực học tập và làm việc lớn, thích ăn đồ lạnh hay đồ ăn có tính hàn…

Gừng chứa nhiều tinh dầu thơm giúp tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tim mạch, bổ tỳ vị, giải cảm, thúc đẩy tuần hoàn máu, thải chất nhờn tích tụ ở lỗ chân lông. Do có tính nhiệt, gừng khiến cơ thể nóng lên, tiêu hao năng lượng dư thừa, cải thiện chức năng trao đổi chất, điều hòa hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình đại tiện.

Ngoài ra, gừng có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố qua đường máu và tuyến mồ hôi. Ăn gừng tươi trong các bữa ăn hàng ngày sẽ cải thiện tình trạng nhiễm khí hàn, giúp bạn giữ ấm cơ thể.

Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể con người sản sinh các gốc tự do có khả năng oxy hóa cao, gây ra dấu hiệu lão hóa và thậm chí là ung thư. Sau khi hấp thu chất gingerol [1] trong gừng, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại enzyme chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do. Vì vậy, ăn gừng giúp chống lão hóa.

Bên cạnh tác dụng thải độc, gừng còn có tác dụng phòng tránh một số loại bệnh.

Cải thiện thể chất nhược hàn

Đầu mùa xuân, người có thể chất nhược hàn thường cảm thấy đau mỏi xương khớp, đau đầu, đau vai gáy, đau bụng kinh ở nữ, tim đập nhanh, vàng da… Ăn gừng chính là cách đơn giản nhất để cải thiện thể chất nhược hàn và phục hồi sinh lực cho cơ thể.

Trị mụn

Gừng là liệu pháp trị mụn vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi lại rất hiệu quả. Bạn có thể ăn 10 - 20g gừng hoặc pha để uống hàng ngày. Trong thời gian đầu, tình trạng mụn có thể nặng hơn, nhưng sau một hoặc hai tháng uống liên tục, mụn sẽ giảm dần và làn da ngày càng trở nên mịn màng.

Ngăn ngừa sỏi mật

Sỏi mật hình thành do sự tích tụ của cholesterol. Gingerol trong gừng có thể ức chế sự tổng hợp prostaglandin [2], không chỉ làm giảm mà còn đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa hình thành sỏi mật.

Tắm nước gừng là một phương pháp tắm dưỡng sinh giúp thải độc hiệu quả, phù hợp với tất nhiều người. Cách làm nước tắm gừng đơn giản nhất là thái gừng thành từng lát mỏng, phơi khô 3 - 4 ngày rồi cho vào nước, đun đến khi còn một nửa lượng nước ban đầu, sau đó lọc bã, đổ nước gừng vào bồn tắm.

Khi tắm, các dưỡng chất có trong gừng sẽ thẩm thấu vào cơ thể con người qua da và cải thiện chức năng miễn dịch. Hãy thử thêm một vài cánh hoa và tinh dầu vào bồn tắm, hoặc kết hợp massage toàn thân khi tắm nước gừng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, thêm giấm và rượu gạo sẽ nâng cao tác dụng của liệu pháp này. Lưu ý, khi tắm bồn với nước gừng, không nên để mực nước quá ngực, ngâm khoảng 30 phút cho cơ thể ra nhiều mồ hôi, tắm mỗi tuần một lần.

Các loại gừng khác nhau có hương vị và tác dụng khác nhau, tùy theo thời điểm thu hoạch và bộ phận sử dụng. Gừng non được thu hoạch sớm nhất, thích hợp để làm món xào hoặc gừng ngâm chua ngọt ăn trực tiếp, vị thơm, không cay nồng. Gừng già được thu hoạch khi lá đã rụng, vỏ khô và dày, thịt chắc, vị cay nồng, thường dùng trong chế biến thực phẩm.

[1] Hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong gừng tươi có tác dụng kích hoạt các gai vị giác trên lưỡi.

[2] Chất thuộc nhóm acid béo tự nhiên trong cơ thể, hoạt động giống như các nội tiết tố, gây đau, viêm ở các mô bị tổn thương, kích thích co bóp cơ tử cung lúc chuyển dạ.