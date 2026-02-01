8 lợi ích không ngờ của việc uống đủ nước

Uống đủ nước không chỉ tốt cho quá trình tiêu hóa, bài tiết, giúp cơ thể điều chỉnh thân nhiệt. Uống từ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư.

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, giúp phòng ung thư. Ảnh minh họa: L.C.

Độ pH của dịch cơ thể người khỏe mạnh là 7,3 đến 7,4. Uống nước đun sôi để nguội giúp trung hòa các chất có tính acid, tạo thành trong quá trình trao đổi chất của con người, đảm bảo chất lỏng trong cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh.

Ngoài ra, nước đun sôi để nguội cũng có tác dụng tăng cường sức khỏe, phòng tránh một số loại bệnh.

1. Giảm mệt mỏi

Ngày nay, con người thường cảm thấy cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, nhất là vào mùa hè, chúng ta thường xuyên bị mất sức, buồn ngủ. Nguyên nhân thực sự của tình trạng này là do mất nước. Cơ thể con người rất nhạy với cảm giác khát.

Khi thiếu nước hoặc lượng nước giảm dần, tuy chưa phản ứng ngay lập tức, nhưng nếu không được bổ sung nước kịp thời, cơ thể sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và có dấu hiệu suy nhược. Thường xuyên uống nước đun sôi để nguội sẽ giúp cơ thể luôn dồi dào năng lượng và sức sống.

2. Hỗ trợ điều trị đau nửa đầu

Nguyên nhân chính của đau đầu sau khi ngủ dậy vào buổi sáng là do cơ thể con người không hấp thu nước trong cả một đêm. Ngoài ra, vào mùa hè, hầu hết mọi người đều bật điều hòa nhiệt độ khi đi ngủ, khiến cơ thể mất nước, gây chứng đau nửa đầu. Do đó, uống một cốc nước đun sôi để nguội vào buổi sáng có thể khắc phục tình trạng này.

3. Giảm táo bón

Táo bón lâu ngày có thể dẫn đến mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Để giảm táo bón, nên uống đủ nước nhằm giúp phân mềm hơn và dễ di chuyển trong đại tràng.

4. Giải cảm

Khi bị cảm và sốt, cơ thể con người sẽ bắt đầu phản ứng tự vệ: tự điều chỉnh hạ thân nhiệt. Lúc này, thường có các biểu hiện của sự gia tăng tốc độ trao đổi chất như đổ mồ hôi, thở gấp. Cơ thể cần bổ sung đủ nước, thúc đẩy quá trình bài tiết mồ hôi và nước tiểu, giúp điều hòa thân nhiệt.

5. Ngừa các bệnh tim mạch

Độ nhớt của máu cao là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các bệnh như đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim. Khi đi ngủ, lượng nước trong cơ thể sẽ giảm do đổ mồ hôi và nước trong máu cũng giảm, độ nhớt của máu tăng lên. Uống một cốc nước trước khi ngủ có thể làm giảm độ nhớt của máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

6. Chống ung thư

Nước lọc giúp đẩy nhanh tốc độ nhu động đường ruột, tống các chất thải ra ngoài, giảm lượng độc tố tồn đọng trong đường ruột. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người chỉ uống hai ly nước mỗi ngày có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư ruột kết, ung thư bàng quang, ung thư ống dẫn niệu, ung thư vú cao gấp đôi so với những người mỗi ngày uống nhiều hơn hai ly nước.

7. Ngăn ngừa sỏi mật

Các khảo sát và nghiên cứu lâm sàng cho thấy những bệnh nhân bị sỏi mật, sỏi thận, sỏi đường tiết niệu uống ít nước hơn người bình thường. Để ngăn ngừa sỏi mật, hãy uống ít nhất 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày.

8. Ngăn ngừa bệnh gout

Bệnh gout thuộc nhóm bệnh chuyển hóa, hình thành do tăng hoặc giảm đào thải acid uric trong cơ thể, khiến acid uric lắng đọng ở khớp và thận. Để phòng ngừa bệnh gout, cần chú ý bổ sung hợp lý các chất dinh dưỡng và ăn uống điều độ, đồng thời uống nhiều nước để acid uric được đào thải qua thận.