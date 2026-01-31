Tại sao bác sĩ luôn khuyên chúng ta uống đủ nước?

Các bác sĩ thường khuyên chúng ta uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Uống đủ nước giúp hoạt động tiêu hóa, chuyển hóa và hấp thu của cơ thể diễn ra một cách nhịp nhàng hơn.

Uống đủ nước giúp hoạt động chuyển hóa trong cơ thể được trơn tru hơn. Ảnh minh họa: M.C.

Đối với con người, tầm quan trọng của nước chỉ đứng sau oxy. Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, tỷ lệ này ở cơ thể trẻ em còn lên tới 80%. Theo nghiên cứu, một người trưởng thành dù không ăn vẫn có thể sống 7 ngày nhờ tiêu thụ các chất dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể, nhưng nếu không uống nước thì chỉ sống được ba ngày.

Điều này cho thấy nước quan trọng như thế nào đối với sự sống. Khi cơ thể mất đi 10% lượng nước, sức khỏe sẽ lập tức rơi vào tình trạng báo động; còn nếu mất 20% lượng nước, tính mạng sẽ bị đe dọa.

Nước không chỉ là thành phần chính cấu tạo nên cơ thể con người, mà còn có nhiều công dụng chưa được biết đến. Dù là tiêu hóa, hấp thu, vận chuyển và chuyển hóa các chất dinh dưỡng, bài tiết chất thải hay điều hòa thân nhiệt, mọi hoạt động đều không thể diễn ra nếu thiếu nước.

Nước hòa tan nhiều vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể dễ hấp thu. Nước tham gia nhiều quá trình sinh lý và phản ứng sinh hóa trong cơ thể, giúp duy trì các hoạt động cơ bản như hô hấp, tuần hoàn máu, tiêu hóa thức ăn, trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng và bài tiết. Ngoài ra, nước còn có tác dụng điều hòa thân nhiệt, giữ nhiệt độ cơ thể ổn định dù nhiệt độ của môi trường bên ngoài thay đổi.

Khoa học kỹ thuật hiện đại đem đến cho con người nhiều lựa chọn hơn, ngoài nước đun sôi để nguội, chúng ta có thể uống các loại nước khác như nước khoáng, nước tinh khiết, nước cất, nước RO [1], nước ion kiềm. Tuy nhiên, xét về tác dụng đối với cơ thể con người, chúng vẫn khó lòng thay thế nước đun sôi để nguội.

Theo quan điểm dưỡng sinh của Đông y, nước thuộc nhóm trung tính, có thể đưa các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Sau khi uống, nước sẽ lập tức tiến hành chuyển hóa, điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và thanh lọc cơ thể.

Các nhà khoa học cũng đã phát hiện nước lọc tự nhiên sau khi đun sôi dễ thẩm thấu qua màng tế bào nhất, thúc đẩy quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Uống nước đun sôi để nguội trong thời gian dài sẽ làm tăng hoạt tính acid lactic dehydrogenase (LDH) [2], giảm tích tụ acid lactic trong cơ, giúp cơ thể bớt mệt mỏi.

Uống nước đun sôi để nguội có thể kích thích tiêu hóa, tăng nhiệt độ của các cơ quan nội tạng, làm ấm toàn bộ cơ thể, từ đó cải thiện lưu thông máu, đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và đốt cháy mỡ, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Việc “làm ấm” này sẽ giúp giảm mệt mỏi và cải thiện chức năng của các cơ quan nội tạng.

Uống nước đun sôi để nguội có thể thúc đẩy quá trình lưu thông của hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết, lấy đi các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, đào thải ra ngoài thông qua nước tiểu. Bên cạnh đó, nước đun sôi để nguội còn giúp làm mềm thành ruột, hỗ trợ bài tiết, giải độc và làm đẹp.

[1] Loại nước được tạo ra bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO, với màng lọc siêu nhỏ để lọc nước ở cấp phân tử.

[2] Một loại protein quan trọng đóng vai trò làm enzyme, tham gia việc chuyển hóa tế bào, tạo ra năng lượng cho cơ thể.