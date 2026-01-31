Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Tại sao bác sĩ luôn khuyên chúng ta uống đủ nước?

  • Thứ bảy, 31/1/2026 07:00 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Các bác sĩ thường khuyên chúng ta uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Uống đủ nước giúp hoạt động tiêu hóa, chuyển hóa và hấp thu của cơ thể diễn ra một cách nhịp nhàng hơn.

Uong du nuoc anh 1

Uống đủ nước giúp hoạt động chuyển hóa trong cơ thể được trơn tru hơn. Ảnh minh họa: M.C.

Đối với con người, tầm quan trọng của nước chỉ đứng sau oxy. Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, tỷ lệ này ở cơ thể trẻ em còn lên tới 80%. Theo nghiên cứu, một người trưởng thành dù không ăn vẫn có thể sống 7 ngày nhờ tiêu thụ các chất dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể, nhưng nếu không uống nước thì chỉ sống được ba ngày.

Điều này cho thấy nước quan trọng như thế nào đối với sự sống. Khi cơ thể mất đi 10% lượng nước, sức khỏe sẽ lập tức rơi vào tình trạng báo động; còn nếu mất 20% lượng nước, tính mạng sẽ bị đe dọa.

Nước không chỉ là thành phần chính cấu tạo nên cơ thể con người, mà còn có nhiều công dụng chưa được biết đến. Dù là tiêu hóa, hấp thu, vận chuyển và chuyển hóa các chất dinh dưỡng, bài tiết chất thải hay điều hòa thân nhiệt, mọi hoạt động đều không thể diễn ra nếu thiếu nước.

Nước hòa tan nhiều vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể dễ hấp thu. Nước tham gia nhiều quá trình sinh lý và phản ứng sinh hóa trong cơ thể, giúp duy trì các hoạt động cơ bản như hô hấp, tuần hoàn máu, tiêu hóa thức ăn, trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng và bài tiết. Ngoài ra, nước còn có tác dụng điều hòa thân nhiệt, giữ nhiệt độ cơ thể ổn định dù nhiệt độ của môi trường bên ngoài thay đổi.

Khoa học kỹ thuật hiện đại đem đến cho con người nhiều lựa chọn hơn, ngoài nước đun sôi để nguội, chúng ta có thể uống các loại nước khác như nước khoáng, nước tinh khiết, nước cất, nước RO [1], nước ion kiềm. Tuy nhiên, xét về tác dụng đối với cơ thể con người, chúng vẫn khó lòng thay thế nước đun sôi để nguội.

Theo quan điểm dưỡng sinh của Đông y, nước thuộc nhóm trung tính, có thể đưa các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Sau khi uống, nước sẽ lập tức tiến hành chuyển hóa, điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và thanh lọc cơ thể.

Các nhà khoa học cũng đã phát hiện nước lọc tự nhiên sau khi đun sôi dễ thẩm thấu qua màng tế bào nhất, thúc đẩy quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Uống nước đun sôi để nguội trong thời gian dài sẽ làm tăng hoạt tính acid lactic dehydrogenase (LDH) [2], giảm tích tụ acid lactic trong cơ, giúp cơ thể bớt mệt mỏi.

Uống nước đun sôi để nguội có thể kích thích tiêu hóa, tăng nhiệt độ của các cơ quan nội tạng, làm ấm toàn bộ cơ thể, từ đó cải thiện lưu thông máu, đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và đốt cháy mỡ, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Việc “làm ấm” này sẽ giúp giảm mệt mỏi và cải thiện chức năng của các cơ quan nội tạng.

Uống nước đun sôi để nguội có thể thúc đẩy quá trình lưu thông của hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết, lấy đi các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, đào thải ra ngoài thông qua nước tiểu. Bên cạnh đó, nước đun sôi để nguội còn giúp làm mềm thành ruột, hỗ trợ bài tiết, giải độc và làm đẹp.

[1] Loại nước được tạo ra bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO, với màng lọc siêu nhỏ để lọc nước ở cấp phân tử.

[2] Một loại protein quan trọng đóng vai trò làm enzyme, tham gia việc chuyển hóa tế bào, tạo ra năng lượng cho cơ thể.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Uống đủ nước LDH Bài tiết Thẩm thấu ngược Tiêu hóa Uống đủ nước

    Đọc tiếp

    Doc to anh huong nhu the nao toi co the? hinh anh

    Độc tố ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể?

    21:39 26/1/2026 21:39 26/1/2026

    0

    Khi xâm nhập vào cơ thể, độc tố sẽ là nguồn cơn của bệnh tật. Chưa hết, nhiều độc tố còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm rối loạn nội tiết, gây mất cân bằng trao đổi chất.

    Sach ban chay thang 1 hinh anh

    Sách bán chạy tháng 1

    2 giờ trước 05:49 31/1/2026

    0

    Các nhà sách cập nhật khu vực sách bán chạy đầu tháng 1 với nhiều cuốn được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Bên cạnh đó, sách Tết và sách văn học được chú ý.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý