Độc tố ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể?

Khi xâm nhập vào cơ thể, độc tố sẽ là nguồn cơn của bệnh tật. Chưa hết, nhiều độc tố còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm rối loạn nội tiết, gây mất cân bằng trao đổi chất.

Độc tố trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông khí huyết, gây nên tình trạng tăng huyết áp, đau đầu không rõ nguyên nhân. Ảnh minh họa: L.C.

Có hai nguyên nhân chính khiến con người mắc bệnh: Một là chế độ ăn uống không cân đối trong thời gian dài, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng; hai là cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố gây rối loạn chức năng của các cơ quan, mô và tế bào. Trong đó, độc tố là mối đe dọa rất lớn đối với sức khỏe con người.

Ảnh hưởng khí huyết lưu thông

Nếu không kịp thời đào thải độc tố, cơ thể sẽ dễ dàng tái hấp thu và tiêu hóa những độc tố ấy, dẫn đến ngộ độc và mắc bệnh. Độc tố hình thành trong cơ thể con người sẽ làm tắc nghẽn lưu thông khí và cản trở sự vận hành của máu, dẫn đến khí huyết bị ngưng trệ, sinh ra huyết ứ.

Từ đó sẽ xuất hiện các triệu chứng như sạm da, môi tím tái, trường hợp nhẹ sẽ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, nhịp thở ngắn, trường hợp nặng sẽ dẫn đến các bệnh tim mạch và mạch máu não như xơ cứng động mạch gây tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tăng mỡ máu, máu nhiễm mỡ, huyết khối tĩnh mạch não [1].

Ảnh hưởng đến cân bằng trao đổi chất

Nếu độc tố tích tụ nhiều mà không thể đào thải ra ngoài như bình thường, cơ thể rất dễ mất cân bằng chuyển hóa năng lượng, dẫn tới nóng trong người, dương thịnh âm suy, với các triệu chứng như ngứa và khô da, phân khô, mọc mụn.

Ảnh hưởng chức năng nội tạng

Sau khi xâm nhập, độc tố sẽ làm suy giảm chức năng của các cơ quan nội tạng, dẫn đến biến đổi bệnh lý toàn bộ hoặc một phần cơ thể. Thận của người khỏe mạnh có khả năng điều hòa âm dương của toàn bộ cơ thể, nhưng độc tố xâm nhập vào thận sẽ gây suy thận, từ đó mất cân bằng âm dương, âm suy hỏa thịnh, dễ có các triệu chứng da khô, ngứa, phân khô, khó tiêu, khô miệng; dương suy dẫn đến khí hàn tăng, sạm da, nhợt nhạt, tay chân lạnh.

Ảnh hưởng đến da mặt

Sự tích tụ của melanin và tình trạng lão hóa sẽ ảnh hưởng đến da mặt. Không những thế, độc tố tồn đọng trong cơ thể cũng chính là yếu tố quan trọng gây ra các vấn đề về da.

Chúng có thể tác động lên các bộ phận như đồi thị [2], tuyến yên [3], tuyến thượng thận [4], dẫn đến gia tăng glucocorticoid, hình thành đốm màu trên da. Đồng thời, độc tố cũng thúc đẩy sản sinh các gốc tự do, dẫn đến hình thành nếp nhăn, khiến da mặt xấu đi.

Thúc đẩy quá trình lão hóa

Mất cân bằng khí huyết và âm dương, rối loạn chức năng nội tạng đều là các yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa của con người. Tuổi tác ngày càng cao, chức năng cân bằng âm dương, nội tạng của cơ thể sẽ ngày càng suy yếu.

Đồng thời, sự phá hoại của các ngoại độc tố và nội độc tố trong thời gian dài sẽ gây mất cân bằng âm dương, cản trở quá trình tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng và thải độc, làm tổn thương các cơ quan và mô, dẫn đến suy giảm các chức năng cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

[1] Thuật ngữ chung mô tả bệnh lý huyết khối của hệ thống tĩnh mạch não, bao gồm: huyết khối xoang màng cứng (dural sinus thrombosis), hệ thống tĩnh mạch sâu (deep venous thrombosis) và tĩnh mạch vùng vỏ não (cortical venous thrombosis).

[2] Một cấu trúc nằm ở giữa vùng vỏ đại não và trung não, với các chức năng gồm: trung chuyển tín hiệu cảm giác và vận động đến vỏ đại não, điều hòa ý thức, ngủ, cảnh giác.

[3] Nằm ở sàn não thất III, trong hố yên của thân xương bướm, giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của đa số các tuyến nội tiết khác.

[4] Ở vị trí trên đầu mỗi quả thận, sản xuất nhiều loại hormone bao gồm adrenaline, steroid aldosterone và cortisol.