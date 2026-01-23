Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Những nguyên tắc cần lưu ý để tránh ngộ độc vì thuốc

  • Thứ sáu, 23/1/2026 20:56 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ngoài tác dụng điều trị, thuốc còn có các tác dụng phụ, gây hại cho cơ thể. Bởi vậy, chúng ta phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ và không được tự ý dùng thuốc.

Ngo doc anh 1

Thuốc được ví như "dao hai lưỡi" nó có thể gây ngộ độc cho cơ thể. Ảnh minh họa: H.B.

Dù là thuốc Tây y hay Đông y đều không thể tránh khỏi có tác dụng phụ, khác chăng chỉ là Đông y chú trọng sự kết hợp giữa các vị thuốc nhằm trung hòa dược tính và giảm thiểu tác hại với cơ thể. Mặc dù thuốc Đông y có nguồn gốc tự nhiên nên tương đối an toàn, nhưng khi sử dụng quá liều lượng hoặc thuốc không phù hợp với tình trạng cơ thể, các chất trong thuốc có thể biến thành độc tố ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo ghi chép, có tới 20 loại thuốc Đông y có thể gây tử vong như lôi công đằng [1], thuốc làm từ rết… Những loại thuốc này đều có độc tính cao, tuy sau khi bào chế, hàm lượng độc tố đã giảm đi nhiều, nhưng nếu dùng quá liều hoặc lạm dụng, cơ thể vẫn bị ảnh hưởng bởi độc tố, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, thậm chí tử vong. Vì vậy, dù là thuốc Đông y hay Tây y thì đều phải phòng ngừa tác hại do độc tố trong thuốc gây ra, cụ thể như sau:

Dùng thuốc kháng sinh với liều lượng hợp lý

Trong Tây y, liều lượng sử dụng kháng sinh đang ngày càng tăng, chủng loại thuốc cũng ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng cơ thể nhờn thuốc, kháng thuốc, hiệu quả điều trị kém đi. Đối với một số bệnh, có thể sử dụng thuốc để chữa trị, nhưng tác dụng phụ do thuốc gây ra thường dẫn đến các bệnh mới.

Phòng ngừa thuốc gây hại cho gan

Gan và thận là hai cơ quan chính đóng vai trò phân giải, chuyển hóa và bài tiết thuốc. Các loại thuốc nước sẽ đi thẳng qua thận, được lọc bỏ thành phần có hại rồi thải ra ngoài qua đường tiểu.

Trong khi đó, các loại thuốc hòa tan trong lipid vẫn cần được gan phân giải thành dạng hòa tan trong nước, sau đó chuyển hóa thành chất có phân tử nhỏ hơn rồi đưa sang thận, thải ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, hoặc theo dịch mật đi qua đường ruột.

Gan và thận tiếp xúc liên tục với các thành phần của thuốc trong quá trình hấp thu, vận chuyển, tồn trữ và đào thải chúng, do đó rất dễ bị tổn thương bởi tác dụng phụ của thuốc. Người già, bệnh nhân có tiền sử bệnh gan, nghiện rượu lâu năm, trẻ em, phụ nữ mang thai và một số người có cơ địa đặc biệt đều dễ bị tổn thương gan do thuốc.

Cần thận trọng khi dùng các loại thuốc có hại cho thận. Đặc biệt đối với bệnh nhân suy thận và người cao tuổi, nên hạn chế việc sử dụng những loại thuốc hại thận, nếu dùng phải khám chữa cẩn thận và càng sớm càng tốt.

Tránh sử dụng quá liều và lạm dụng thuốc

Khi mắc bệnh, nhiều người có xu hướng tự tra cứu và sử dụng thuốc, việc này có thể dẫn tới tác dụng phụ do dùng thuốc không đúng cách hoặc không phù hợp, thậm chí gây ra nhiều bệnh nguy hiểm hơn. Trọng lượng phân tử, độ tan trong lipid và độ gắn kết đối với protein của thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa của thận, dễ gây sỏi thận.

Thuốc tích tụ trong thận lâu ngày cũng rất dễ gây tổn thương thận. Việc sử dụng thuốc quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến nồng độ thuốc trong cơ thể quá cao, thậm chí hình thành sỏi thận và phức hợp miễn dịch [2] ở thận, ảnh hưởng đến chức năng thận.

Tuân theo chỉ định của bác sĩ

Khi đi khám, người bệnh cần nói rõ tiền sử bệnh lý, dị ứng thuốc để bác sĩ có thể đưa ra phương án điều trị và sử dụng thuốc phù hợp. Chỉ nên dùng thuốc theo đơn và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ định của bác sĩ. Trong quá trình sử dụng thuốc, cần kiểm tra định kỳ chức năng của gan và thận, đồng thời quan sát, theo dõi xem các bệnh lý nền có dấu hiệu chuyển biến không.

[1] Rễ và cành phơi hay sấy khô của cây lôi công Tripterygium wilfordii.

[2] Biến chứng của bệnh tự miễn, trong đó sự sản xuất liên tục tự kháng thể đối với một tự kháng nguyên nào đó dẫn đến sự hình thành phức hợp miễn dịch kéo dài và các tế bào của hệ lưới nội mô bị quá tải không loại trừ được.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Ngộ độc Tây y Đông y Tác dụng phụ Liều lượng Ngộ độc

    Đọc tiếp

    Vi sao khong nen an khoai tay moc mam? hinh anh

    Vì sao không nên ăn khoai tây mọc mầm?

    20:24 22/1/2026 20:24 22/1/2026

    0

    Trong khoai tây mọc mầm có chứa glycoalkaloid, chất này gây nên tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Ở thể nặng, có thể làm hạ huyết áp thấp, mạch nhanh, đau đầu.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý