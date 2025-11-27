Sách 'động đậy' giúp trẻ nhỏ khám phá thế giới động vật

Bộ sách “Thế giới nhỏ động đậy” với những hình ảnh chuyển động thú vị và độc đáo, sẽ giúp các bạn nhỏ từ 0 đến 6 tuổi tìm hiểu về thế giới động vật chung quanh mình.

Bộ sách “Thế giới nhỏ động đậy”. Ảnh: ĐT Books.

Bộ sách tương tác đặc biệt này giúp giải đáp những câu hỏi tò mò của các bạn nhỏ về thiên nhiên, như vịt bơi thế nào, thỏ ăn gì, bươm bướm có phải biến ra từ sâu…

Bộ sách gồm 4 cuốn về các loài động vật tuy nhỏ bé nhưng lại có tầm quan trọng đối với môi trường của con người như “Vịt”, “Thỏ”, “Ong mật” và “Bươm bướm”, với những câu chuyện mà các loài vật này tự kể về tập tính, cách kiếm mồi và những lợi ích mang lại cho môi trường.

Minh họa của cuốn "Thỏ".

Bộ sách giúp các bạn nhỏ học các kiến thức hữu ích. Đồng thời bộ sách khuyến khích trẻ yêu thiên nhiên và thích khám phá các hoạt động ngoài trời hơn.

Sách được thiết kế với những chuyển động tương tác trong từng trang sách để trẻ xoay và nhìn thấy những bí mật ẩn giấu bên dưới như: hành trình ong tạo mật ở trong tổ như thế nào? Hệ thống hang cũng là nơi ở của thỏ thông với nhau ra sao? Có gì ở trong quả trứng vịt? hay khám phá vòng đời của bướm…

Minh họa của cuốn "Vịt".

Từng cuốn sách được gia công, trau chuốt để các chuyển động của những “ô cửa” để trẻ nhỏ tuổi cũng dễ dàng xoay, qua đó phát triển vận động tinh linh hoạt.

Minh họa của cuốn "Ong mật".

Sách có khổ nhỏ, vừa tay, các trang sách dày 3mm, bo tròn tất cả các góc cạnh giúp trẻ dễ dàng lật mở sách và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, cũng như giữ độ bền sản phẩm lâu hơn.

Minh họa của cuốn "Bươm bướm".

Sách có hệ thống tranh minh họa sống động, với các gam màu tươi sáng, hài hòa, mang cảm giác thiên nhiên rất gần gũi, là ưu điểm quan trọng giúp trẻ phát triển thị giác, kích hoạt trí tưởng tượng - đặc điểm phát triển quan trọng của trẻ 3-9 tuổi.