'Gặp tôi trong tương lai' qua 268 ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi

Trưng bày “Gặp tôi trong tương lai” khai mạc ngày 29/6, tại Nhà Xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giới thiệu 268 ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi thông qua những tác phẩm sắp đặt sáng tạo và truyền cảm hứng, cùng hoạt động tương tác thú vị.

“Gặp tôi trong tương lai” là một sáng kiến được khởi xướng bởi The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC), với sự đồng hành của ECUE-VGEM và Nhà Xuất bản Kim Đồng. Chương trình nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Investing in Women (Đầu tư cho Phụ nữ) - một sáng kiến của Chính phủ Australia.

Ban tổ chức chia sẻ về chương trình và trưng bày "Gặp tôi trong tương lai". Ảnh: Phương Minh Tiến

Chương trình hướng đến tạo ra nhiều nội dung phản ánh sự đa dạng nghề nghiệp, góp phần phá bỏ những định kiến giới đang cản trở trẻ em trong quá trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

Khởi động với hoạt động kêu gọi sáng tác “Gặp tôi trong tương lai” (từ ngày 21/4 đến 18/5/2025), cùng các tọa đàm, workshop về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em, “Gặp tôi trong tương lai” đã thu hút được 268 ý tưởng từ cá nhân và nhóm sáng tác ở nhiều độ tuổi và vùng miền.

Các ý tưởng được giới thiệu bằng hình thức sắp đặt sáng tạo. Ảnh: Phương Minh Tiến

Trong đó, có 34% ý tưởng đến từ trẻ em dưới 18 tuổi - minh chứng rõ nét cho sự tham gia chủ động và tinh thần sáng tạo của các “cây bút nhí”. 66% còn lại đến từ người trưởng thành là tác giả, họa sĩ minh họa, phụ huynh, nhà giáo dục, người quan tâm đến chủ đề bình đẳng giới và giáo dục trẻ em.

Các ý tưởng không chỉ thể hiện sự đa dạng của các công việc, ngành nghề trong xã hội một cách gần gũi, thân thiện, dễ hiểu với trẻ em, mà còn mang đến những góc nhìn mới mẻ về những nghề nghiệp đã quen thuộc hay giới thiệu những nghề nghiệp mới, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về quyền bình đẳng của trẻ em trong các cơ hội tiếp cận và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi các em còn rất nhỏ.

Một góc trưng bày. Ảnh: Phương Minh Tiến

Ban tổ chức đã thực hiện hoạt động trưng bày “Gặp tôi trong tương lai”, giới thiệu 268 ý tưởng được thể hiện bằng hình thức sắp đặt sáng tạo.

Phát biểu tại khai mạc trưng bày, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Kim Đồng chia sẻ, chương trình kêu gọi sáng tác với chủ đề “Gặp tôi trong tương lai” là một ý tưởng sáng tạo, góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung sách cho thiếu nhi tại Việt Nam. Số lượng ý tưởng gửi đến vượt sự kỳ vọng của Ban tổ chức cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề về nghề nghiệp và bình đẳng giới, vốn chưa có nhiều trong các tác phẩm cho thiếu nhi từ các tác giả Việt Nam. Hầu hết các ý tưởng đều đúng chủ đề, trong đó, có nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, hướng đến những nhóm đối tượng yếu thế...

Ban tổ chức và các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng được chọn vào vòng xuất bản. Ảnh: Phương Minh Tiến

Về chương trình này, bà Phạm Thị Hoài Anh, tác giả sách thiếu nhi, đồng sáng lập ICBC cho biết, sự đa dạng của các đối tượng gửi ý tưởng đến chương trình, từ độ tuổi, giới tính đến vùng địa lý khiến cho góc nhìn về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em được bóc tách và phản chiếu qua nhiều lăng kính mới mẻ và sáng tạo. “Với sự chăm chút nghiêm túc và mối quan tâm sâu sắc của các tác giả ý tưởng, chúng ta sẽ có thêm nhiều những cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn và những câu chuyện ý nghĩa về quyền bình đẳng lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi ước mơ giúp truyền cảm hứng và khơi gợi niềm vui đọc cho trẻ em nói riêng và độc giả nói chung”, bà Phạm Thị Hoài Anh bày tỏ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố 5 ý tưởng xuất sắc tiếp tục vào vòng xuất bản để phát triển thành sách thiếu nhi. Đó là ý tưởng bộ sách “Bà cụ non” (Nguyễn Thu Yến); ý tưởng sách tranh “Hạt mầm nhỏ suy tư” (Thùy cốm); ý tưởng sách “Bắt lấy thanh âm” (nhóm tác giả C404); ý tưởng sách “Ngày mai đá sẽ nở hoa” (Phạm Thị Thùy Trang); ý tưởng bộ sách tranh tương tác “Gặp tôi trong tương lai” (Chà).

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 6/7. Trong khuôn khổ trưng bày, có hoạt động “Hòa nhạc hoàng hôn: Gặp tôi trong tương lai” (ngày 29/6); buổi đọc sách “Vang danh nghề cổ” (ngày 5/7).